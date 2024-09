Mila Teräksen Iso hyppy on nuortenromaani lapsiperheköyhyydestä ja siitä, mitä voi tapahtua, kun nuori tulee nähdyksi

Ilmestyy 16.9.

17-vuotias Routa tuntee olevansa eri maata kuin varakkaat ja huolettomat lukiokaverinsa. Kotona jääkaapissa on vain valot, sairastunut isä on nuutunut sohvalle ja Roudan on kannettava vastuuta pikkusiskosta. Hän ei odota tulevaisuudeltaan mitään – miksi odottaisi.

Jotakin kuitenkin tapahtuu, kun vanhojentansseja ohjaava Otso houkuttelee hänet tanssitunneille. Uuden harrastuksensa avulla Routa näkee itsensä uutena: hänessä on voimaa ja rohkeutta astua pois ahtaista kuvioista.

Iso hyppy kertoo nykypäivän Suomesta, lapsiperheiden köyhyydestä, vanhojentansseista ja siitä, mitä voi tapahtua, jos yksikin ihminen näkee nuoren ja osaa kannustaa.

Itsekin pienituloisessa perheessä kasvanut kirjailija Mila Teräs on harrastanut tanssia nuoresta lähtien, joten hän tietää, kuinka paljon voimaa se voi elämään antaa. Tanssin ilosta kertomisen lisäksi Teräs halusi antaa äänen köyhässä perheessä elävälle nuorelle, sillä hän kokee, ettei heidän ääntään suuresta lukumäärästään huolimatta kuulla kovinkaan usein.

Teräs muistuttaa, että lapsena koettu köyhyys on yhteydessä muun muassa alhaiseen koulutustasoon, mielenterveysongelmiin ja heikompaan hyvinvointiin myöhemmässä elämässä. Lisäksi huono-osaisuus periytyy helposti seuraavalle sukupolvelle.

”Vaikka lapsiperheköyhyyden kielteiset vaikutukset on tiedostettu jo pitkään, toimenpiteet sen kitkemiseksi ovat olleet riittämättömiä. Nykyhallituksen leikkaukset ja jäädytykset vain lisäävät lapsiperheköyhyyttä”, Teräs kertoo.

Vaikka kirjan teemat ovat vakavat, on siinä kyse myös nuoruudesta, oman paikan etsinnästä, ystävyydestä, ihastumisesta ja tanssin ihanuudesta.

Mila Teräs on kirjoittanut lasten- ja nuortenkirjoja, aikuisten romaaneja sekä oppikirjoja. Teräs on palkittu Kaarina Helakisa -palkinnolla 2023 ja hänen kirjansa ovat olleet mm. Finlandia Junior- ja Topelius-palkintoehdokkaina. Orimattilassa asuvan Teräksen harrastuksiin kuuluu baletti.