Ranskalainen bestseller Tiikerin raatelu kertoo kirjailijan omista traumaattisista kokemuksista – tuli toistuvasti isäpuolensa raiskaamaksi

Neige Sinno oli noin seitsemänvuotias, kun hänen isäpuolensa raiskasi hänet ensimmäisen kerran. Seksuaalinen väkivalta jatkui seitsemän vuotta, ja se oli toistuvaa eikä kukaan tiennyt siitä. Kun Sinno noin kaksikymmentävuotiaana sai kerrotuksi asiasta äidilleen, he päättivät tehdä isäpuolesta rikosilmoituksen. Oikeudenkäynneissä isäpuoli myönsi tekonsa ja sai pitkän vankeusrangaistuksen. Neigen tuska ei kuitenkaan päättynyt tuomioon. Kokemus vaikuttaa edelleen hänen elämäänsä – traumaattinen kokemus on sitkeä seuralainen. Ymmärtääkseen tapahtunutta paremmin hän kirjoitti Tiikerin raatelun (ransk. Triste tigre).

Lapseen kohdistunut seksuaalinen väkivalta alkoi Neige Sinnon äidin mentyä uudestaan naimisiin karismaattisen eräoppaan kanssa. Sinno ja hänen sisarensa muuttivat äidin kanssa luolamaiseen remonttikohteeseen, jossa he asuivat hyvinkin alkeellisissa oloissa isäpuolen ja äidin remontoidessa taloröttelöään. Isäpuoli raiskasi Sinnon useita kertoja talossa, pihavajassa tai esimerkiksi autossa. Hän sai Sinnon vaikenemaan raiskauksista uhkailemalla ja kasvattamalla Sinnon tuntemaan häpeää ja syyllisyyttä tapahtuneesta. Kun raiskaukset jatkuivat, niistä kertominen kävi entistä vaikeammaksi.

Tiikerin raatelu on rohkea ja viisas kirja omakohtaisesta raiskatuksi tulemisesta. Se on myös laajempi pohdinta lasten elämisestä monenlaisten aikuisten armoilla ja heidän lähettyvillään. Sinno hakee vertaiskokemuksia kirjallisuudesta ja kertoo eheytyneensä traumaattisesta kokemuksestaan nimenomaan fiktion avulla. Hän on kirjallisuudentutkija ja -kääntäjä ammatiltaankin.

Tiikerin raatelu on voittanut Ranskassa maan tärkeimmät kirjallisuuspalkinnot (mm. Prix Goncourt, Prix Fémina, Goncourt des Lycéen, Le Monden kirjallisuuspalkinto). Kirjan käännösoikeudet on myyty 26 maahan, ja kotimaassaan Ranskassa se on ollut bestseller yli 300 000 kappaleen myynnillään.

Neige Sinno (s. 1977) on julkaissut aiemmin romaanin ja novellikokoelman. Hän on kirjallisuudentutkija ja -kääntäjä ja asuu nykyään Meksikossa.

Tiikerin raatelu on arvostelu- ja käsittelyvapaa 2.10. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Anna Paavilaisen lukemana äänikirjana. Kirjan on suomentanut Sampsa Peltonen.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi