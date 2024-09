Naantalin Kylpylän ravintola Tammikellari avaa ovensa uudelleen

Naantalin Kylpylässä koetaan ensi viikolla nostalgisia hetkiä, kun asiakkaiden suosikkiravintola Tammikellari avataan uudelleen lähes neljän vuoden tauon jälkeen.

– Asiakaspalaute oli avainasemassa Tammikellarin uudistuksessa. Toteutimme alkuvuodesta kyselyn, jossa asiakkaamme pääsivät kertomaan toiveistaan Tammikellarin paluuta koskien. Saimme vain muutamassa päivässä satoja vastauksia, joista välittyi vahvasti, kuinka rakas ja kaivattu ravintola Tammikellari on ollut, kertoo hotellinjohtaja Eerika Rinne.

Rentous ja tuttuus keskiössä

Kyselyyn vastanneiden suurin toive oli saada Naantaliin rento ravintola, joka tarjoilee klassista ja laadukasta ravintolaruokaa ympäri vuoden. Sellainen on nyt luvassa. Menulta löytyy paljon selkeitä, klassisia makuja sekä tuttua ja täyttävää lohturuokaa, kuten pastoja, pizzaa, burgeria sekä pihviä. Nostalgian hengessä tarjolle tulee säännöllisesti myös vanhan Tammikellarin suosikkiannoksia päivitettyinä versioina.

– Tammikellari säilyy rentona, eatery-tyyppisenä ravintolana, jonne on helppo tulla koko perheen voimin, vaikka suoraan uimasta. Ravintola on avoinna päivittäin, ja ruokailu onnistuu myös ilman pöytävarausta, kuvailee ravintolatoimenpäällikkö Jarno Seppä.

Klassista ruokakonseptia tukee laaja valikoima erilaisia oluita, eurooppalaisia viinejä sekä klassikkococktaileja.

– Tammikellariin saamme myös ikioman Strand NEPA -erikoisoluen, joka on kehitetty yhdessä naantalilaisen pienpanimo Mallasseppien kanssa, Seppä lisää.

Uudistumista vastuullisesti

Tammikellarin historia ulottuu vuoteen 1992. Hämyisestä kellariravintolasta tuli nopeasti suosittu niin naantalilaisten kuin kylpylän asiakkaiden keskuudessa, ja sen suosio säilyi läpi vuosikymmenten. Ravintola sulki ovensa pandemian alkaessa maaliskuussa 2020, ja tilat ovat olleet sen jälkeen tyhjillään.

Tammikellarin uudistaminen on Naantalin Kylpylän suurin yksittäinen investointiprojekti tänä vuonna. Merkittävin muutos on tehty ravintolan keittiössä, joka on päivitetty vastaamaan modernin ravintolakeittiön vaatimuksia. Ikoninen tammi säilyy Tammikellarin tunnusmerkkinä ja tärkeänä osana ravintolan sisustusta, jossa yhdistellään vanhaa ja uutta.

Vastuullisuus on ollut tärkeässä osassa ravintolauudistusta. Esimerkiksi uusien kalusteiden hankkimisen sijaan ravintolan vanhat tuolit ja pöydät on entisöity uudenveroisiksi.

– Myös ravintolan kabinettitila on remontoitu, ja se on jatkossa varattavissa myös yksityistilaisuuksiin. Lisäksi Tammikellarin yhteydessä toimivassa lounge-tilassa on aloitettu uudistustyöt. Siitä on tulossa olohuonemainen tila ravintolan jatkeeksi, jossa kylpylän asiakkaat ja paikalliset voivat viettää iltaa esimerkiksi biljardin, lautapelien, hyvien juomien ja pienen naposteltavan parissa. Lounge avataan osaksi Tammikellaria lokakuussa, Rinne lisää.

Tammikellarin sisustussuunnittelusta on vastannut turkulainen suunnittelutoimisto Shaw Interiors.

Ravintola Tammikellari

Naantalin Kylpylä, Matkailijantie 2, Naantali



Avoinna to 19.9.2024 alkaen

ma-to klo 17–23

pe klo 17–24

la klo 14–24

su klo 14–23

Pöytävaraukset:



naantalispa.fi/tammikellari/



Sunborn asiakaspalvelu:

sales@sunborn.fi

p. 0300 44550 (0,65 €/min + pvm/mpm)