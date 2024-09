Tarinoita Ylestä: Biokaasuautoista käytettyyn puvustukseen: näin minimoidaan tv-tuotannon ympäristökuormitusta

Dokumenttisarjassa Ylen toimittajat Kerttu Kotakorpi ja Markku Sipi etsivät ratkaisuja aikamme suuriin ongelmiin, eikä se ole aina helppoa. Sarjassa keskitytään positiivisiin kehityskulkuihin ja ihmisiin, jotka tekevät parhaansa maailman tilan parantamiseksi. Kerttu ja Markku pureutuvat koko maailmaa koskeviin aiheisiin metsistä meriin ja väestönkasvusta energiantuotantoon. Silmiä ei suljeta ikäviltä tosiasioilta, mutta oloa helpotetaan, kun nähdään miten myös hyvää tapahtuu.



Koska ohjelma keskittyy ympäristö- ja ilmastoteemoihin, oli tekijöille erityisen tärkeää, että myös tuotantotavat olivat ympäristön kannalta kestäviä. Ympäristö- ja ilmastoasioihin keskittyvä sarja onkin ensimmäinen Ylen oma tuotanto, joka on saanut kestävän tuotantotavan Albert-sertifikaatin (*). Sertifioinnin saamiseksi tuotannon tulee tehdä tiettyjä asioita ja dokumentoida teot. Ylen päässä apuna on myös ympäristövastuullisuusasiantuntija.

Kimppakyydit, kasvisruoka ja kierrätetty puvustus sekä rekvisiitta laskivat tuotannon ympäristökuormitusta



– Koska jouduimme ohjelmaa tehdessämme myös matkustamaan, halusimme tehdä sen erityisen vastuullisella tavalla. Olisi tekopyhää tehdä ohjelmaa ilmasto- ja ympäristöahdingosta ilman, että olisimme tehneet töitä muun muassa hiilijalanjälkemme minimoimiseksi. Ympäristöystävällisen tuotantotavan toteutumisen merkiksi ohjelmamme on nyt ensimmäisten joukossa Suomessa sertifioitu ekologiseksi tuotannoksi, korostaa ohjelman tuottaja Lulu Salmi.



Tuotannon suurimmat päästöt syntyivätkin matkustamisesta. Hiilijalanjälkeä pyrittiin kuitenkin minimoimaan kaikin mahdollisin keinoin. Muun muassa kotimaan matkoille mentiin kimppakyydeillä biokaasuautolla, matkustava kuvaustiimi pidettiin kooltaan mahdollisimman pienenä ja esimerkiksi kuvaajien lennot Dubaihin yhdistettiin toisen tuotannon keikkaan. Kuvaukset valikoituivat myös kohteisiin, joissa ei tarvittu ylimääräistä sähköä esimerkiksi valaisua varten toisin kuin studiotuotannoissa.

Sarjassa matkustetaan, koska on tärkeää näyttää, miten muuallakin maailmassa toimitaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Ghadi Boustani

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, ja ratkaisuja ja toivoa tarvitaan ympäri maailman. Sarjassa matkustetaan, koska on hyvä ja tärkeää näyttää, miten muuallakin maailmassa toimitaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi Suomen lisäksi.



– Tasapainottaaksemme lentämisestämme aiheutunutta kuormitusta suosimme tuotannossa muun muassa kasvisruokaa, majoituimme ympäristösertifioiduissa hotelleissa aina tilanteen salliessa, käytimme LED-valoja valaistuksessa, suosimme kuvauksissa ladattavia akkuja ja paristoja sekä hankimme puvustuksen ja rekvisiitan käytettynä. Pyrimme huomioimaan ympäristövaikutukset tuotannon joka käänteessä, avaa Salmi.



– Kestävällä tavalla tuottaminen on myös ekonominen tapa tuottaa ohjelmia. Kun mietimme kuormitusta ympäristölle, mietimme automaattisesti samalla muun muassa sitä, mitä voimme uudelleenkäyttää itse tai antaa uudelleenkäytettäväksi. Useista harkituista valinnoista koostuu ympäristö huomioiden myös kustannustehokas tuotanto.

Kerttu ja Markku – Toivoa etsimässä nähdään Yle TV1:llä maanantaisin kello 19.00. Koko sarja on katsottavissa Yle Areenasta.

(*) Albert on BBC:n perustama, nykyään Baftan (British Academy of Film and Television Arts) hallinnoima kansainvälinen tv- ja elokuvatuotantojen ympäristövastuujärjestelmä, joka koostuu tuotantojen hiilijalanjälkilaskurista ja sertifioinneista sekä koulutuksista. Albert on käytössä tällä hetkellä 38 maassa.





Tarinoita Ylestä -sarja taustoittaa ja kertoo Ylen monipuolisista osaajista, ohjelmista, kokeiluista ja työarjesta Ylessä. Lue lisää tarinoita Ylestä!