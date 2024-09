Verenkierron mikro-RNA-pitoisuuksista voidaan arvioida syöpäriskiä Lynchin oireyhtymässä

Perinnöllisen syöpäriskin vuoksi Lynchin oireyhtymän kantajat osallistuvat syöpäseulontoihin koko elämänsä ajan. Nykyisen tutkimustiedon perusteella seulontamenetelmiä olisi kuitenkin tarpeen kehittää siten, että ne ottaisivat paremmin huomioon yksilöllisen syöpäriskin ja seulonta kohdennettaisiin tehokkaammin korkean riskin henkilöihin.

Yksilöllisen syöpäriskin arvioinnin on osoitettu olevan mahdollista verenkierron mikro-RNA-molekyyleistä. Mikro-RNAt ovat pieniä molekyylejä, jotka säätelevät geenien ilmentymistä niiden kohdekudoksissa muun muassa vasteena sairauksiin ja fyysiseen aktiivisuuteen. Verenkierron mikro-RNA:t ovat myös tärkeä osa kudosten ja solujen välistä viestintää, minkä vuoksi niiden pitoisuudet voivat heijastaa kudoksissa tapahtuvia muutoksia.

"Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ennustavatko verenkierron mikro-RNA-pitoisuudet syöpien ilmaantuvuutta Lynchin oireyhtymän kantajilla neljän vuoden seurantajakson aikana. Lisäksi selvitettiin mikro-RNA-pitoisuuksien yhteyttä syöpäriskiin liittyviin elintapoihin, kuten korkeaan painoindeksiin ja vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen", FM Tero Sievänen kertoo.

Tutkimuksessa havaittiin, että Lynchin oireyhtymän kantajilla, joilla ei ole vielä todettu syöpää, verenkierron mikro-RNA-pitoisuudet poikkesivat merkittävästi terveistä verrokeista ja olivat vastaavat kuin ei-perinnöllistä suolistosyöpää sairastavilla potilailla. Lisäksi mikro-RNA:ista voitiin ennustaa suolistosyövän sairastumisriskiä.

"Nämä tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että mikro-RNA-pitoisuuksien muutokset ennustavat suolistosyöpään sairastumista. Lynchin oireyhtymän kantajilla suolistosyöpä voi kehittyä huomattavasti nopeammin kuin niillä, joilla ei ole perinnöllistä alttiutta suolistosyöpään. Kun syöpä havaitaan ajoissa, se on helpommin hoidettavissa", Sievänen toteaa.

Syöpäriskiä voi madaltaa liikunnalla ja painonhallinnalla

Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että Lynchin oireyhtymään liittyvää kohonnutta syöpäriskiä voidaan alentaa terveellisillä elämäntavoilla. Väitöstutkimuksessa tutkittiin myös, kuinka aikuisiän painonmuutos ja fyysinen aktiivisuus vaikuttavat yleiseen syöpäriskiin sekä suolistosyöpäriskiin. Tutkimustulosten mukaan miesten painonnousu oli yhteydessä korkeampaan aikuisiän syöpäriskiin. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu. Lisäksi havaittiin, että ohjattua vapaa-ajan liikuntaa harrastavat miehet sairastuivat harvemmin syöpään.

"Elintavat ja niiden yhteys syöpään sairastumiseen ovat erilaisia miehillä ja naisilla. Se voi johtua muun muassa fysiologisista eroista, kuten erilaisesta kehonkoostumuksesta ja sen muutoksista ikääntymisen aikana. Terveellisten elintapojen noudattaminen on erityisen tärkeää korkean syöpäriskin henkilöille", Sievänen toteaa.

FM Tero Sieväsen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "The associations of circulating microRNAs and lifestyle habits with cancer risk in Lynch syndrome" tarkastustilaisuus pidetään 20.9.2024 klo 12 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen C4-salissa. Vastaväittäjänä toimii professori Arto Mannermaa (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Eija Laakkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Tero Sievänen on valmistunut ylioppilaaksi Nastolan Nastopoli-lukiosta 2009 ja filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2019. Hän on työskennellyt vuodesta 2017 alkaen ensin tutkimusavustajana, sitten apurahatutkijana ja lopulta väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tällä hetkellä hän työskentelee projektitutkijana Itä-Suomen yliopiston bioinformatiikkakeskuksessa.

