Miksi yrittäjät miehittävät tulojakauman huippua?

Miksi ja miten yrittäjät löytävät tiensä huipputuloisten joukkoon? Tuoreessa tutkimuksessamme 1 pyrimme valottamaan tätä ilmiötä hyödyntämällä kattavia suomalaisia väestötason aineistoja yrittäjistä ja heidän perustamistaan yrityksistä. Toisessa tutkimuksessamme 2 tarkastelemme, miten yritysvarallisuus ja sen jakautuminen perheenjäsenten kesken vaikuttavat tulojen jakautumiseen, myös yli sukupolvien.

Yrittäjyys yhteydessä tulojen nopeampaan kasvuun

Oletuksena usein on, että yrittäjien huipputulot ovat menestyvän yritystoiminnan ansiota. Tämä onkin usein totta. Tutkimuksessamme 1 havaitsimme, että uuden listaamattoman osakeyhtiön perustavat henkilöt tienaavat Suomessa keskimäärin noin 20 prosenttia enemmän kuin palkkatyössä olevat kymmenen vuotta yritystoiminnan aloittamisen jälkeen, huomioiden erot tuloissa ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

Tutkimuksen perusteella yrittäjyys on yhteydessä tulojen kasvuun kautta koko tulojakauman. Yhteys yrittäjyyden ja parempien tulojen välillä pätee siis myös niille henkilöille, joiden tulot olivat alhaiset ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Havaitsemme myös, että uusien yrittäjien todennäköisyys päätyä huipputuloisimman yhden prosentin joukkoon on selvästi suurempi kuin tavallisten palkansaajien kautta koko tulojakauman. Yrittäjyys siis näyttää mahdollistavan isotkin harppaukset tuloissa myös aiemmin vähemmän tienanneille.

Yrittäjät ovat usein jo entuudestaan hyvätuloisia

Tulojen nopeampi kasvu on kuitenkin vain osa selitystä. Yrittäjäksi ei useimmiten päädytä sattumanvaraisesti. Tutkimuksessamme 1 tarkastelemme, miten omat tulot ennen yrittäjäksi ryhtymistä selittävät yrittäjäksi valikoitumista.

Keskeinen havainto suomalaisesta aineistosta on, että huipputuloiset palkansaajat ovat selkeästi yliedustettuina uusien osakeyhtiöiden perustaneiden joukossa. Ylimpään viiteen prosenttiin tulojakaumasta kuuluneet henkilöt perustavat jopa lähes viidenneksen kaikista uusista listaamattomista osakeyhtiöistä Suomessa, ja ylimpään yhteen prosenttiin kuuluneet henkilöt lähes viisi prosenttia kaikista näistä yrityksistä (ks. Kuvio 1). Nämä havainnot osoittavat, että iso osa uusista yrittäjistä oli tulojakauman huipulla jo ennen yrityksensä perustamista. Tämä tulojen mukaan tapahtuva valikoituminen on tulojen kasvun ohella merkittävä selittäjä sille, miksi yrittäjät ovat yliedustettuina tulojakauman yläpäässä.

Lisäksi työmarkkinoilla aiemmin loistaneet kovapalkkaiset henkilöt pärjäävät aineistomme perusteella erityisen hyvin myös yrittäjinä. He saattaisivat tosin olla lähellä tulojakauman huippua myös palkansaajina, elleivät olisi perustaneet omaa yritystä. Huomionarvoista on myös se, ettei valmiiksi hyvätuloisten valikoituminen yrittäjiksi selity sillä, että nämä perustaisivat esimerkiksi yhden henkilön konsulttifirmoja, joiden kautta he myyvät omaa työpanostaan muille yrityksille. Yli neljännes tulohuipulta tulevien yrittäjien firmoista toimii rakentamisen, tukkukaupan ja ravitsemuksen toimialoilla. Hyvätuloisten perustamat yritykset myös palkkaavat keskimäärin selvästi muita yrityksiä enemmän työntekijöitä.

Suurituloisimpien yrityksiin kertyy jakamattomia voittoja

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi yritysvarallisuudella ja perheyrityksillä on oma roolinsa yrittäjien tulokehityksessä. Tuoreessa tutkimuksessa 2 havaitsemme, että yrityksiin jätetty jakamaton voitto on merkittävästi keskittynyt suurituloisimpien henkilöiden omistamiin yrityksiin. Jakamaton voitto kasvattaa yritysvarallisuutta, ja se voidaan ajatella yrittäjien ja omistajien tulona, joka voidaan tulevaisuudessa realisoida esimerkiksi myyntivoittoina yritystä myytäessä. Tämä varallisuus ei näy rekisteripohjaisessa tuloaineistossa, jotka sisältävät vain yrityksestä nostetut palkka- ja osinkotulot. Tulohuipulla tämän tavallisesti havaitsemattoman tulon osuus kokonaistulosta on varsin suuri: suurituloisimman yhden prosentin kaikista tuloista jakamattomien voittojen osuus on lähes 20 prosenttia.

Varallisuus ja tulot keskittyvät sukupolvien ajan

Yritysten periytyminen ja yritysomaisuuden siirtäminen seuraavalle sukupolvelle vaikuttavat merkittävästä huipputulojen kehitykseen ja tuloeroihin. Aineistostamme 2 käy ilmi, että yritysomistusten jakautuminen perheenjäsenten kesken on vahvasti sidoksissa omistajan tuloihin. Alaikäiset lapset eivät tyypillisesti omista vanhempiensa listaamattomia osakeyhtiöitä; alaikäiset lapset ovat yrityksen osaomistajina vain noin kahdessa prosentissa niistä useamman omistajan yrityksistä, joissa yhdellä henkilöllä on merkittävä omistajuus. Yritysomistuksen siirtäminen alaikäisille lapsille on kuitenkin huomattavasti yleisempää suurituloisimman yhden prosentin keskuudessa. Suurituloisten omistamista yrityksistä lähes neljällä prosentilla on alaikäisiä lapsia merkittävinä osaomistajina. Yhdessä tulohuipulle kasautuvan varallisuuden kanssa tällä ilmiöllä on todennäköisesti kauaskantoisia ylisukupolvisia vaikutuksia tulojen ja varallisuuden jakautumiseen Suomessa.

Uutta tutkimusta tulossa naisten aliedustuksesta tulojakauman huipulla

Lopuksi on syytä palata blogin otsikon provosoivan maskuliiniseen sanavalintaan. Olemme blogissa käsitelleet tutkimuksissa tehtyjä havaintoja yrittäjien tulokehityksestä, valikoitumisesta ja huipputuloisia yrittäjiä yhdistävistä tekijöistä. Näiden tekijöiden lisäksi on huomionarvoista, että valtaosaa listaamattomien yritysten omistajia yhdistää myös sukupuoli: Suomessa kaikista listaamattomien yritysten omistajista yli kolme neljäsosaa (76 prosenttia) on miehiä. Tämä heijastuu osaltaan myös tulohuipun sukupuolijakaumaan: ylimmässä yhdessä prosentissa tulonsaajia naisten osuus on vain noin 20 prosenttia (vuoden 2019 aineistossa). Tulevassa tutkimuksessa tavoitteemme onkin paremmin selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä naisten pieneen osuuteen sekä yrittäjissä että tulojakauman huipulla.

Blogin kirjoittajat:

Jarkko Harju (Tampereen yliopisto), Toni Juuti (Labore), Tuomas Matikka (VATT), Tuuli Paukkeri (VATT) ja Terhi Ravaska (Tampereen yliopisto ja VATT)

Lähteet: