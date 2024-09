Demokratia on veitsenterällä Yhdysvalloissa – Steffen Kretzin tarkka analyysi poliittisen järjestelmän murentumisesta

– Tuoreissa kannatusmittauksissa Harri ja Trump kisaavat rinta rinnan, ja kävi vaalikamppailussa kuinka hyvänsä, Capitolin mellakat vajaan neljän vuoden takaa ovat vasta jonkin alku, väittää pitkään Washingtonissa kirjeenvaihtajana työskennellyt Steffen Kretz 18.9. julkaistavassa kirjassaan.

Myrskyn edellä -kirjassa Kretz matkustaa halki maan ja etsii vastausta siihen, miten näin on tapahtunut, sillä hänen mukaansa Amerikan kohtalo on myös meidän kohtalomme. Matkan varrella hän tapaa ihmisiä entisestä presidentistä Barack Obamasta ja Trumpia rahoittavista miljardööreistä aina texasilaiseen Reffittin perheeseen, joka symboloi koko maan romahdusta. Vuosien ajan Reffittin perhe oli amerikkalainen ydinperhe, jota hallitsivat perinteiset arvot ja vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Mutta sitten isä ajautui poliittiseen ääriliikkeeseen ja osallistui kongressin valtaukseen. Nyt perhe on yhtä jakautunut kuin koko Amerikka.

Maailman ainoa supervalta on vaarassa vajota kaaokseen ja liukua autoritaariseen hallintoon Trumpin uudelleenvalinnan myötä. Harrisin voittokaan ei ratkaise demokratian ongelmaa, sillä Trump on jo ilmoittanut, ettei hyväksy häviötä. Republikaanit ovat nostaneet yli sata oikeuskannetta äänestys- ja vaalimenettelyjä vastaan ja valeuutiset leviävät kulovalkean lailla.

Tämän seurauksena amerikkalaiset rannikolta rannikolle valmistautuvat kaaokseen marraskuun vaalien jälkeisinä päivinä, viikkoina ja kuukausina, summaa Kretz.

Steffen Kretz on arvostettu tanskalainen toimittaja. Hän on ollut Tanskan yleisradion kirjeenvaihtajana Lähi-idässä ja vuodesta 2017 kirjeenvaihtajana Washingtonissa.

Steffen Kretz: Myrskyn edellä, Docendo 2024, 352 sivua.

