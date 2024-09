Aarikka x YFD -suunnittelukilpailun kodin sisustussarjan voittaja on Dango-valaisin

Nuorille suunnittelijoille suunnattu Aarikka x YFD ”Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailu sai päätöksensä tänään, kun kodin sisustuksen sarjan voittaja julkistettiin Habitaren päälavalla.

– Aarikka x YFD -suunnittelukilpailu on ollut osa Aarikan 70-vuotisjuhlavuotta. Halusimme juhlavuoden hengessä katsoa tulevaisuuteen ja kannustaa nuoria suunnittelijoita esittelemään uusia ideoitaan kilpailussa, joka lopulta keräsi peräti 376 kilpailuehdotusta. Haluamme vaalia suomalaista muotoiluosaamista ja kannustimme suunnittelijoita tulemaan rohkeasti esiin omilla ideoillaan, sanoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandtsröm.

Kodin sarjan voittaja on nuorten suunnittelijoiden Yi-Chiao Tienin ja You-Chia Chenin Dango-seinävalaisin. Dango-valaisimessa on Aarikan muotokielestä inspiraationsa saaneet 12 erikokoista puuhelmeä. Niistä yhdeksän on seinään kiinnittyvässä tangossa ja kolmen vapaasti roikkuvan puuhelmen päässä on pyöreä lamppu. Puuhelmet on valmistettu koivusta ja vaahterasta. Kilpailutyössä Dango-seinävalaisin esiteltiin kolmessa eri värissä – punaisena, valkoisena ja hopeana. Valaisimen johto on päällystetty valaisimen värisellä kankaalla.

– Minimalistinen, mutta iloinen ja persoonallinen Dango-valaisin sopii hyvin erilaisiin ympäristöihin. Valaisin on samalla leikkisä, tyylikäs ja käytännöllinen sisustuselementti, kuvailevat kodin sarjan voittajat Yi-Chiao Tien ja You-Chia Chen, jotka ovat opiskelleet muotoilua Aalto-yliopistossa ja perustaneet Suomeen Studio D-ja -nimisen muotoilutoimiston.

Aarikka palkitsee nuoret suunnittelijat muun muassa 2 000 euron rahapalkinnolla sekä tukee nuoria suunnittelijoita kilpailutyön kaupallistamismahdollisuuksien etsimisessä.

– Tämän muotoilukilpailun tuomaristossa on ollut ilo nähdä, että Suomessa on lahjakas nuori muotoilijasukupolvi, jota inspiroi Aarikan kaltainen tunnettu kotimainen designbrändi – ja sen tunnistettavat tuotteet. Uskon myös, että nuorille suunnittelijoille on puolestaan ollut arvokasta päästä kilpailun myötä kehittämään tuotteitaan Aarikan kaltaisen ikonisen muotoilualan yrityksen kanssa, sanoo Aarikka x YFD “Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailun tuomariston puheenjohtaja Sami Sykkö.

Aarikka x YFD -suunnittelukilpailussa oli kaikkiaan kolme eri sarjaa. Korusarjan sekä vaate-, laukku tai asustesarjan voittajat palkittiin elokuussa.

Aarikka on Habitaressa 11.–15.9.2024 osastolla 6r48.

Lisätietoja:

www.aarikka.fi | www.youngfinnishdesign.com