Alkon elokuun myyntitiedote – myyntilitroissa laskua 4,4 prosenttia

Alkon elokuun kokonaislitramyynti laski 4,4 prosenttia. Viinien myyntilitrat laskivat noin 5 prosenttia ja väkevien 6 prosenttia. Panimotuotteiden (juomasekoitukset, oluet ja siiderit) myynti nousi 1,5 prosenttia ja alkoholittomien myynti nousi 8 prosenttia. Punaviinien myynti laski 5,6 prosenttia, valkoviinien 4,8 prosenttia, kuohuviinien 3,6 prosenttia, ja roseeviinien 1,8 prosenttia.

Tammi-elokuun myynti laski 5,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

Lakimuutos vähentää myös perinteisten viinien myyntiä

Kesäkuussa voimaan tulleen uuden alkoholilain myötä enintään 8-prosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti on mahdollista myös päivittäistavarakaupoissa. Tämä lakimuutos on vähentänyt Alkon litramyyntiä viisi prosenttia. Vaikutus myyntiin on ollut Alkon arvioimalla tasolla.

”Alkuvuoden myyntiin vaikutti viinien ja väkevien juomien alkoholiveron korotukset sekä kuluttajien kukkarossa tuntuva talouden epävarma tilanne. Alkoholilain muutos toi tähän vielä oman lisämausteensa ja myynnin lasku on meillä alkuvuodesta syventynyt”, sanoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.

Pennasen mukaan lakimuutos koskee noin neljää prosenttia Alkon litramyynnistä. Vaikutukset Alkon myyntiin ovat kuitenkin suuremmat kuin kyseisen tuotekategorian nykyinen myyntivolyymi. Alkon kokonaislitramyynnistä 62 prosenttia on viinejä ja myynnillisesti merkittävimmät muutokset näkyvätkin juuri tässä tuoteryhmässä.



”Kuten odotimmekin, alkoholilain muutos on kohdistunut Alkossa myytävien kaikkien tuoteryhmien myyntiin. Eniten myynninlaskua litroissa on ollut yli 8-prosenttisissa viineissä. Myös yli 8-prosenttisten oluiden myynti on laskenut selvästi.”

”Ruokakauppoja on noin 12 kertaa enemmän kuin Alkon myymälöitä ja myyntiajat 20 prosenttia laajemmat kuin meillä – ruokakaupathan myyvät alkoholijuomia myös sunnuntaisin. On selvää, että tämä näkyy myös meidän myyntilitroissamme. Nähtäväksi jää, miten pysyvää asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos on, osin ehkä ollaan vielä kokeilumielellä liikenteessä.”

Alkosta asiantuntevin palvelu

”Me olemme erilainen kauppa. Aina, kun puhumme alkoholista, on hyvä muistaa, että alkoholi ei ole tavallinen hyödyke, vaan sillä on koko yhteiskuntaan haitallisia vaikutuksia ja se aiheuttaa myös miljardiluokan kustannuksia. Meillä on tässä yhteiskunnassa edelleen paikkamme”, Pennanen korostaa.

Myös hiljattain Suomessa vieraillut WHO:n asiantuntija Carina Ferreira Borges totesi, että valtion alkoholin vähittäismyyntimonopolit ovat tehokas keino rajoittaa alkoholin saatavuutta ja vähentää terveys- ja sosiaaliongelmia.

Vastuullisuuden lisäksi Pennanen luottaa Alkon asiakaspalvelun, laajan valikoiman ja hintakilpailukyvyn voimaan.

”Sydämemme sykkii asiakaspalvelulle. Meiltä asiakas saa juomat prosentista riippumatta saman katon alta asiantuntevan asiakaspalvelun höystämänä, hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan.”

Alkon myyntitilastoista

Alko julkaisee kausittain lukuisia eri myyntitilastoja kuten Alkon myynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain ja makutyypeittäin. Tilastot julkaistaan alko.fi-myyntitilastot sivulla. Tilastot eivät ole täysin verrannollisia keskenään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, koska myyntipäivät (kuten myyntipäivien lukumäärät, pyhäpäivien ajankohta, viikonpäivät) vaihtelevat kuukausittain. Julkaistuissa tilastoissa ei tätä myyntipäivien vaihtelua ole otettu huomioon.