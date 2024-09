Cloudpermit saa kansainvälisen kasvun vauhdittajaksi uuden pääomistajan Yhdysvalloista

Cloudpermit toimittaa rakennetun ympäristön sähköisen lupa-asioinnin ohjelmistoa noin 700 kunnalle kahdella mantereella. Viisi vuotta sitten Cloudpermitillä oli asiakkaita vain Suomessa, mutta nykyisin sillä on jo 500 asiakasta Pohjois-Amerikassa. Cloudpermitin ohjelmisto tehostaa lupaprosesseja ja parantaa asiakaskokemusta; sen avulla luvituksesta vastaavien viranomaisten työ nopeutuu merkittävästi. Suomessa Cloudpermit tunnetaan paremmin Lupapiste-palvelun nimellä, jonka asiakkaina on yli 75 prosenttia Suomen kunnista.

Vaakasta tuli Cloudpermitin enemmistöomistaja vuonna, jolloin yritys irtaantui Solitasta, joka sekin oli aiemmin kasvanut ja kehittynyt Vaakan omistuksessa. Cloudpermit on lähes viisinkertaistanut liikevaihtonsa Vaakan omistusaikana. Suurin osa yhtiön liikevaihdosta on toistuvaa, mikä on mahdollistanut jatkuvan kehitystyön ja kasvuun investoimisen.

− Merkittävä osuus kasvusta on tullut Pohjois-Amerikasta, jossa Cloudpermit on jo markkinajohtaja Kanadassa ja kasvaa ripeästi myös Yhdysvalloissa. Tämä on huomionarvoista, sillä yhtiö laajentui Kanadaan vasta vuonna 2019 ja Yhdysvaltoihin kaksi vuotta myöhemmin, kommentoi Clodpermitin toimitusjohtaja Jan Pawli.

Vaaka on ollut yhtiön tukena yhtiön perustamisesta alkaen; niin kunnianhimoisen kasvustrategian luomisessa kuin yhtiön investoidessa mittavasti uusille markkinoille ja laajentuessa onnistuneesti Pohjois-Amerikkaan. Cloudpermit on ottanut tilansa sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa orgaanisesti; yhtiön toiminnot on rakennettu ja ajettu ylös samalla kun ohjelmistoa ja tarjoamaa on muokattu vastaamaan paikallisen sääntelyn vaatimuksiin.

− Toteutunut transaktio osoittaa, että yhtiöllä on sekä vahva strateginen asema että uskottavat kasvumahdollisuudet Pohjois-Amerikassa, toteaa Panu Vuorela, Cloudpermitin vastuuosakas Vaakalla.

− Kasvumme on seurausta kovasta työstä ja rohkeista valinnoista; menestys Yhdysvalloissa on vaatinut merkittäviä investointeja. Tutkimme noin 20 markkinaa ennen kuin valitsimme Kanadan ja Yhdysvallat ensimmäisiksi kohdemarkkinoiksi Suomen rajojen ulkopuolella. Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön ja tukeen, jota olemme Vaakalta vuosien varrella saaneet, kommentoi Pawli.

− Kauppa on hieno välietappi yhtiön kasvupolulla; uuden omistajan myötä saamme käyttöömme vahvaa osaamista päämarkkina-alueellamme Yhdysvalloissa ja boostia laajentumiselle. Odotamme innolla seuraavaa vaihetta ja että laajeneva asiakaskuntamme Pohjois-Amerikassa saa digitaaliset palvelut käyttöönsä. Sitä kautta myös lupahallinnon asiakaskokemus paranee, päättää Pawli.

Kaupan jälkeen Cloudpermit jatkaa asiakkaidensa palvelemista kahdella mantereella. Yhtiö tavoittelee markkinajohtajuutta Yhdysvalloissa, jossa sillä on asiakkaita jo yli 30 osavaltiossa. Suomessa yhtiö jatkaa palveluidensa kehittämistä entistä paremmiksi, vahvistaen asemaansa toimialan kehittämisen edelläkävijänä ja markkinajohtajana.