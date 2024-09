Vuonna 2019 syntyneitä raakkuja istutettiin Ähtävänjokeen (Pohjanmaa)

Viime viikkoina mediassa on ollut runsaasti uutisointia Kainuun Hukkajoen raakkutuhosta, joka on nostanut esiin huolen erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan tilasta. Tapaus on herättänyt huomiota myös muihin samankaltaisiin huolestuttaviin ilmiöihin. Tällaisten tuhojen seurausten lieventämisen lisäksi Suomessa kuitenkin tehdään jatkuvaa työtä raakkujen elinolojen parantamiseksi.

Hyviä esimerkkejä tästä työstä ovat vuonna 2021 käynnistynyt LIFE Revives -hanke ja vuonna 2022 päättynyt Freshabit LIFE IP -hanke -hanke. Näiden hankkeiden tavoitteena on muun muassa parantaa raakkujen elinympäristöjä jokikunnostusten avulla, kehittää raakkujen viljelyä ja lisätä yleistä tietoisuutta lajista.

Pikkuraakut vapautettiin luontoon

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on jatkanut yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa raakkujen viljelemiseksi Ähtävänjoessa Ympäristöministeriön myöntämän uhanalaisrahoituksen turvin. Rahoituksen ansiosta vuonna 2019 syntyneitä pikkuraakkuja on onnistuttu kasvattamaan soralaatikoissa.

– Nyt on aika vapauttaa nämä 3–4 cm kokoiset, noin 1000 pikkuraakun poikasta luontoon jatkamaan itsenäistä kasvuaan. Toivottavasti he elävät yhtä pitkään kuin niiden noin 170-vuotiaat vanhemmat ja lisääntyvät vielä luonnollisesti Ähtävänjoessa, kertoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Eero Mäenpää.

Uusi sukupolvi kasvaa soralaatikoissa

Ähtävänjoen raakkukanta on kriittisessä tilassa, sillä joessa elää enää alle 1000 lähes 200-vuotiasta simpukkaa. Yksi istutus ei riitä turvaamaan lajin säilymistä, joten Ähtävänjoessa kasvatetaan jo uutta, vuonna 2023 syntynyttä raakkusukupolvea.

– Tämä uusi sukupolvi on peräisin syksyllä 2022 Ähtävänjoelle Konnevedeltä siirretyistä isäntäkaloista. Viime kesänä perustimme tänne väliaikaisen raakkujen vapautusaltaan, ja isäntäkaloista vapautuneet simpukat siirrettiin suoraan soralaatikoihin, joissa ne nyt kasvavat, Mäenpää kertoo.

Tällä hetkellä soralaatikoissa kasvavat raakut ovat noin 2 mm kokoisia. Lähivuosina, kun ne saavuttavat 2–4 cm koon, ne istutetaan joen luonnollisille elinalueille, jotka on kunnostettu osana Freshabit LIFE IP -hanketta.