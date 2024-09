Narsistin uhri saattaa epäillä olevansa itse narsisti – uutuuskirja antaa keinoja toipua narsistisesta parisuhteesta

Narsisti rakkauspommittaa kumppaniaan ja sekoittaa hänen päänsä, kun ihana rakkaus ja kaltoinkohtelu vuorottelevat. Hän voi kohdistaa puolisoonsa henkistä, taloudellista, seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa. Kun suhde päättyy, uhri alkaa usein ihmetellä, mitä tapahtui. Miksi valitsin tuollaisen puolison, miksi jäin?

Tunnelukkoterapeutti Miia Moisio muistuttaa uutuuskirjassaan Toivon kirja narsistin haavoittamalle, että narsistiin lankeaminen ei ole tyhmyyttä vaan manipulointi on kuin henkinen koukku. Erityisesti herkän ja empaattisen ihmisen on helppo tarttua siihen, mutta siitä on vaikea päästä irti.

Suhde narsistin kanssa paljastaa työstämättömät lapsuuden haavat sekä tunnelukot. Uhrin rooliin ei tarvitse kuitenkaan jäädä ikuisesti, sillä aina on mahdollista toipua. Kun alistumisen rajat tulevat vastaan, piilossa olleiden voimavarojen on aika nousta esiin ja tunnelukkojen avaaminen voi alkaa.

Hidasta elämää -sarjaan kuuluva Toivon kirja narsistin haavoittamalle on hyödyllinen tietopaketti paitsi narsistisen käytöksen kohteeksi joutuneelle, myös hänen läheiselleen sekä ammattiauttajalle.

Miia Moisio (s. 1973) on ylöjärveläinen tunnelukkoterapeutti, pappi ja tietokirjailija. Hän on kahden teinipojan äiti ja toimii hyvinvointialan yrittäjänä. Hänen aiempia kirjojaan ovat Masennus ja tunnelukot, Häpeästä valoon, Lupa surra ja Toivon kirja masennuksesta.

Toivon kirja narsistin haavoittamalle

Julkaisupäivä 11.9.2024

Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana