Junatien metrosilta todettu kunnostusta vaativaksi

Kuntoarvion perusteella Junatien metrosillan kunto on heikko ja sillan väliaikaisen tuennan suunnittelu on käynnistetty. Silta on rakennettu vuonna 1972, ja silta ei vastaa kantavuudeltaan nykyistä mitoitusohjetta. Akuuttia vaaraa metroliikenteelle ei kuitenkaan ole, sillä silta ei ole jännitetty rakenne eli kunnon mahdollinen edelleen heikkeneminen huomataan etukäteen. Kaupunkiliikenne seuraa nyt sillan kuntoa tehostetusti, ja silta saatetaan pikaisella aikataululla jatkuvan monitoroinnin piiriin.

Varotoimenpiteenä jo tänä syksynä tehdään sillan väliaikainen tuenta sekä rajoitetaan metroliikenteen nopeutta sillalla. Nopeuden rajoittaminen ei tämänhetkisen arvion mukaan vaikuta metron aikatauluihin.

Siltojen säännöllisen tutkimisen kautta on mahdollista huomata riskirakenteet ja vauriot ajoissa, jotta ne eivät pääse aiheuttamaan vaaratilanteita. Aiemmin toteutetuista suuremmista siltakorjauksista esimerkkinä ovat Kulosaaren metrosillan vahvistaminen vuonna 2017 ja Kipparlahden sillan uudelleenrakentaminen vuonna 2021. 2020-luvulla Kaupunkiliikenne on tehnyt korjaustoimenpiteitä jo kuudelle sillalle. Parhaillaan valmistumassa on Mellunmäessä Länsimäentien sillan peruskorjaus.

Myös Vuosaaren (Vartiokylänlahden ylittävä) metrosilta määriteltiin Kaupunkiliikenteen tarkastuksen jälkeen kunnostusta vaativaksi. Sillan korjaus on suunniteltu toteutettavaksi kesän 2025 aikana.