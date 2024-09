Vaasalaisartistien katselmukset lokakuussa – haku avoinna 27.9. saakka

Tapahtuma järjestetään Vaasassa nyt kuudetta kertaa perjantaina 18.10.2024 ja lauantaina 19.10.2024 klo 19–23. Paikkana on Kulttuuritalo Fanny (Kirkkopuistikko 34), josta tapahtuma lähti liikkeelle vuonna 2018.

Mukaan voivat hakea kaikkien musiikkityylien edustajat, mutta ainakin yhden esitettävän kappaleen tulee olla omaa tuotantoa. Lisäksi esiintyjien tulee olla vaasalaisia.

Tapahtumassa on mukana raati, joka koostuu median edustajista, festivaalien ja tapahtumien järjestäjistä sekä muusikoista. Mukana on myös vierailevia asiantuntijoita jakamassa kokemuksiaan ja antamassa vinkkejä. Raati antaa palautteen esiintyjille jälkikäteen.

Hakuaika bändeille ja artisteille on 27.9.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen max.backman@vaasa.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään lavakartta, musiikkinäyte, tarkemmat tiedot bändistä tai artistista ja kuva. Mukaan voi myös laittaa toiveen esiintymispäivästä.

Tapahtumassa on lavalla valmiina kiinteät rummut ja muu äänentoistoon liittyvä laitteisto ja osallistuvia bändejä on auttamassa ääniteknikko. Soittoaika esiintyjille on 10 minuuttia.

Feasta-tapahtumat ovat ikärajattomia ja ilmaisia. Tapahtumassa on rajattu anniskelualue, jota valvotaan. Järjestäjänä toimii Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut yhteistyössä Volumen kanssa.