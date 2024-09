Nasal Recorder (Mikko Rautiainen), rikkoo Guinnessin maailmanennätyksen seuraavassa Holland’s Got Talent -jaksossa, lumoten yleisön ennennäkemättömällä esityksellä, jossa yhdistyvät hänen ainutlaatuinen ja omaperäinen lavaolemus sekä erityistaito, eli nokkahuilun soittaminen nenällä. Mikko on tunnettu hauskoista, erikoisista ja viihdyttävistä esityksistään ja jälleen kerran Mikon esiintyminen lupaa viraalin viisiminuuttisen - nyt Alankomaissa.

Mikko, joka on saanut kansainvälistä tunnustusta esiintyessään useilla Got Talent -ohjelmilla ympäri maailmaa, on nyt valmis valloittamaan hollantilaiset katsojat. Jakso lähetetään RTL4-kanavalla perjantaina 13. syyskuuta klo 20.00 CET.

Maailman Ainoa Nenänokkahuilutaiteilija

Mikko Rautiainen on tunnettu maailman ainoana nokkahuilua nenällä soittavavana esiintyjänä. Holland’s Got Talentissa tullaan jälleen näkemään hänen omintakeinen tapansa soittaa sekä yhdistää paikallisia hittejä.

Enemmän kuin Kilpailija: Maailmanluokan ilmiö

Mikon tavoitteena onkin rikkoa Guinnessin maailmanennätys tässä jaksossa.

Mikon suosio on jo levinnyt useisiin maihin; esiintyessään yhdeksässä Got Talent -ohjelmassa ympäri maailmaa, tulee Alankomaat olemaan hänen kymmenes Got Talent -esiintymisensä.

Mikon edellinen esiintyminen Portugalin Got Talent -ohjelmassa keräsi miljoonia katselukertoja, ja vastaavaa on odotettavissa myös tälle hollantilaiselle esitykselle.

Tribuutti Hollantilaiselle Musiikille

Mikko tunnetaan esitystensä räätälöimisestä paikalliselle yleisölle, ja hän sisällyttääkin esityksiinsä kunkin maan ikonisia lauluja. Hänen esiintymisensä Alankomaissa tarjoaa kunnianosoituksen hollantilaiselle yleisölle lisäten huumoria ja uuden näkökulman tuttuihin klassikoihin. Juuri tällä ainutlaatuisella yhdistelmällä Mikon esitykset ympäri maailmaa ovat muodostuneen hänen tavaramerkikseen.