Qvik ostaa ruotsalaisen Qten ja vahvistaa asemaansa johtavana digitaalisten kuluttajapalvelujen kehittäjänä Pohjoismaissa

Qvik Group on teknologiakonsultointiyritys, joka on erikoistunut digitaalisiin kuluttajapalveluihin. Konsernin missio on mahdollistaa asiakkailleen digitaalinen kasvu kaupallistamisen, liiketoiminta- ja kuluttajaymmärryksen, suunnittelun, kehityksen ja ylläpitopalvelujen avulla. Qvikin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimipisteet Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Qvik Group työllistää 160 henkilöä, ja sen liikevaihdon odotetaan saavuttavan 17 miljoonaa euroa vuonna 2024. Konserni ilmoitti äskettäin saaneensa 6 miljoonan euron kasvurahoituksen pääomasijoitusrahasto Bocapilta ja ostaneensa ruotsalaisen teknologiayrityksen QTE Development AB:n. Qvik Groupin asiakkaita ovat muun muassa Säästöpankki, Klarna, Posti, DHL, Electrolux, Bonnier, Sanoma ja Terveystalo.



Qte on strateginen teknologiakumppani, joka auttaa yrityksiä vauhdittamaan liiketoimintaansa teknologian avulla. Qte on erikoistunut räätälöityihin digitaalisiin ratkaisuihin ja tarjoaa kaikkea mobiilisovelluksista monimutkaisiin IT-järjestelmiin. Teknologiakumppanina he tekevät pitkäjänteistä ja jatkuvaa yhteistyötä asiakkaidensa, kuten DHL:n, Klarnan ja Koenigseggin kanssa. Vuonna 2023 Qte palkittiin DI Gazelle -tunnustuksella, ja vuonna 2024 heidät nimettiin Ruotsin seitsemänneksi parhaaksi työpaikaksi. Vuodesta 2024 lähtien Qte on ollut osa Qvik Groupia.