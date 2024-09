Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto 2024 jaetaan torstaina 12.9.

Vuosittain jaettava Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto on tunnustuspalkinto henkilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka on pitkäjänteisesti, tuloksekkaasti ja esimerkillisesti toiminut pirkanmaalaisen kulttuuriympäristön hyväksi. Kulttuuriympäristöpalkintoa on jaettu vuodesta 2012 lähtien. Palkintona on uniikki valokuvataideteos palkinnon saajan työkenttään liittyvästä aiheesta tai paikasta.

Vuonna 2024 palkinnon saa Arkeologian harrastajat Sarsa ry, joka täyttää tänä vuonna 25 v. Toiminnallaan yhdistys on paitsi tukenut esihistorian ja arkeologian harrastusta Pirkanmaalla myös edistänyt arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimista sekä lisännyt arkeologisen kulttuuriperinnön tuntemusta ja arvostusta.

Jo ensimmäisinä vuosina seuran perustamisen jälkeen sen jäsenet olivat mukana vapaaehtoisina Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologisilla kaivauksilla, ja tämä yhteistyö on jatkunut myös myöhemmin. Viime vuosina yhdistys on ollut aktiivisesti mukana Adoptoi Monumentti -toiminnassa. Adoptoi monumentti on vapaaehtoisuuteen perustuvaa muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kohteiden sekä vanhojen rakennusten tai rakennelmien hoitamista ja vaalimista. Sarsa ry:n adoptoima kohde on osa Kangasalan Sarsan kuuluisaa kivi- ja varhaismetallikauden asuinpaikka-aluetta. Kyseessä on yksi Pirkanmaan merkittävimmistä muinaisjäännöksistä, jolla on myös valtakunnallista arvoa.

-Yhdistys on toiminnallaan lisännyt merkittävästi tietoutta arkeologisista kohteista ja muusta kulttuuriympäristöstä paitsi Kangasalla ja Pirkanmaalla myös laajemmin Suomessa, perustelee palkintoa maakuntamuseon vs. kulttuuriympäristöpäällikkö Vadim Adel.