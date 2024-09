CTN juhlistaa merkittäviä kumppanuuksia ja menestyksiä huippu-urheilun parissa

Vantaa, Suomi – [10.09.2024] – CTN Group, johtava palautumisteknologian edelläkävijä, jatkaa nousuaan maailman suurimpiin urheilutapahtumiin ja huippu-urheilijoiden valinnaksi palautumisessa. Kuluneena kesänä CTN oli ylpeä kumppani Espanjan jalkapalloliiton (RFEF) matkalla vuoden 2024 Euroopan mestaruuteen ja tuki Suomen olympia- ja paralympiajoukkueita palautumisessa Pariisin kisoissa. UFC-mestari Ilia Topurian historiallinen voitto entisestään korostaa CTN:n teknologian merkitystä myös kamppailulajeissa.

Espanjan EM-kultavoitto: CTN teknologian tuki matkalla huipulle

Espanjan jalkapallomaajoukkue voitti vuoden 2024 Euroopan mestaruuden luottaen CTN:n innovatiivisiin palautumislaitteisiin. X°CRYO™, LedPro™, X-TONE™, OxyPro™ ja e°CABIN™ auttoivat pelaajia ylläpitämään optimaalisen suorituskyvyn nopeuttamalla lihasten palautumista ja ennaltaehkäisemällä vammoja koko turnauksen ajan.

Suomen olympia- ja paralympiajoukkueiden menestys Pariisissa

Suomen olympia- ja paralympiajoukkueet hyödynsivät CTN X°CRYO™-paikallis kylmähoitolaitetta osana palautumisprosessiaan kilpailujen jälkeen. Erityisesti X°CRYO™-hoito oli kriittinen nopean palautumisen ja lihaskivun vähentämisen kannalta. Suomen paralympiajoukkue saavutti merkittäviä mitalisijoituksia, ja CTN-laitteiden tuki auttoi urheilijoita säilyttämään kilpailukykynsä vaativissa kisatilanteissa.

UFC-mestari Ilia Topurian voitto: CTN laitteiden rooli vapaaottelussa

Kamppailulajeissa CTN hoitolaitteet ovat osoittaneet voimansa. UFC-mestari Ilia Topuria, joka teki historiaa Espanjalle, hyödynsi CTN teknologiaa valmistautumisessaan mestaruuteen. Kaikki CTN hoitolaitteet nopeuttivat hänen palautumistaan intensiivisistä harjoituksista ja kilpailuista, mikä korostaa palautumisen keskeistä roolia huipputason suorituskyvyssä.

Innovatiivinen teknologia urheilusuoritusten tukena

CTN hoitolaitteet, joita Espanjan jalkapallomaajoukkue, Suomen olympia- ja paralympiajoukkueet sekä UFC-mestari Ilia Topuria käyttivät, ovat mullistaneet urheilijoiden palautumisprosessit. Teknologiamme nopeuttaa lihasten toipumista, vähentää väsymystä ja auttaa urheilijoita ylläpitämään suorituskyvyn huipputasoa.

Katsaus tulevaan: Jatkuva kehitys ja kasvu urheilumaailmassa

CTN on sitoutunut jatkamaan yhteistyötään huippu-urheilijoiden ja organisaatioiden kanssa ympäri maailmaa. Tulevaisuuden teknologiamme tavoitteena on tukea urheilijoiden hyvinvointia ja suorituskykyä, jotta he voivat jatkaa huippusuorituksiaan kaikissa lajeissa.

Lisätietoja CTN edistyksellisistä palautumisteknologioista ja kumppanuuksista löydät osoitteesta www.ctn.fi.