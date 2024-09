Aluehallitus koolla: Kuusamon ja Oulaskankaan ympärivuorokautisille päivystyksille haetaan jatkoa

Puheenjohtaja Tapani Tölli kertoi terveiset Suomen aluehallitusten puheenjohtajien tapaamisesta Lappeenrannasta. Puheenjohtajat korostavat yhteistyön tarvetta ja toivovat lisää vuoropuhelua valtionhallinnon ja hyvinvointialueiden välillä. Ministeriöiltä odotetaan myös konkreettisia toimia normien purussa, jotta hyvinvointialueet voivat onnistua tehtävässään. Lainsäädännön tulee mahdollistaa, ei estää järkevää toimintaa. Puheenjohtajat peräänkuuluttavat joustavuutta ja rohkeutta kaikilta toimijoilta.

Kuusamon ja Oulaskankaan ympärivuorokautisille päivystyksille haetaan poikkeuslupaa

Nykyisen lainsäädännön mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää hyvinvointialueelle luvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelujen avulla.

Aluehallitus totesi yksimielisesti, että ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys on tarpeellinen palveluiden saatavuuden, potilasturvallisuuden ja väestön palvelutarpeen näkökulmasta sekä Kuusamossa että Oulaskankaalla Oulaisissa.

Aluehallitus hyväksyi Kuusamon ja Oulaisten ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen poikkeuslupahakemukset ja päätti lähettää ne sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisäksi poikkeuslupahakemukset lähetetään Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin hyvinvointialueille aluevaltuustojen käsittelyyn sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämää puoltolausuntoa varten.

Hallituksen sairaalaverkkoa koskeva lakiehdotus sisältää riskejä – Oulaskankaan asema arvioitava uudestaan

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi perjantain 6.9.2024 tiedotustilaisuudessa tarkistuksista, joita se on tehnyt lakiesitykseensä Suomen sairaalaverkon uudistamisesta.

Hallituksen esityksen mukaan 1.1.2025 tulisi voimaan väliaikainen laki, joka mahdollistaisi muun muassa tietyt päiväkirurgiset toimenpiteet, lyhytjälkihoitoisen kirurgian ja päiväkirurgisten tekonivelleikkausten toteuttamisen Oulaskankaan sairaalassa ilman keskeisten erikoisalojen päivystystä. Päiväkirurgisia polven ja lonkan tekonivelleikkauksia olisi mahdollista hankkia myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Toiminta voisi jatkua väliaikaisesti 30.6.2028 saakka.

Ministeriö esittää myös, että Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautinen päivystys päättyisi 1.10.2025 aiemmin linjatun 1.1.2026 sijasta. Sen jälkeen Oulaskankaalla olisi mahdollista järjestää kello 22 saakka iltaisin ulottuvaa kiirevastaanottotoimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus, aluevaltuuston puheenjohtajisto ja lautakuntien puheenjohtajat sekä virkajohto ovat huolissaan ministeriön sairaalaverkkoon ja Oulaskankaan sairaalan toimintaan liittyvistä uusista linjauksista. Tarkennetuilla suunnitelmilla on merkittäviä vaikutuksia alueen asukkaisiin mutta myös mahdollisuuksiin turvata koko Pohjois-Suomen vaativan erikoissairaanhoidon toimintaedellytykset. Luottamushenkilö- ja virkajohto vaativat, että suunnitelma ja lakiehdotus arvioidaan uudelleen.

Oulaskankaan sairaala palvelee laajaa asukasjoukkoa

Pohde on jo aiemmin lähettänyt ministeriölle lausunnon, jossa esitettiin, että ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon päivystykselle on Oulaisissa tarve niin laajan väestöpohjan kuin pitkien etäisyyksienkin vuoksi. Päivystys tulisi mahdollistaa huolimatta lakiehdotuksen mukaisista muutoksista Oulaskankaan sairaalan profiilissa. Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys ei kuitenkaan ole uuden lakiehdotuksen mukaan mahdollinen.

Oulaskankaan sairaala palvelee yli 100 000 asukasta Pohteen eteläisellä alueella. Lakiehdotuksen mukaan alueen asukkaiden ympärivuorokautinen monierikoisalainen päivystys toteutettaisiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa OYSissa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella olisi oikeus ylläpitää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä Kuusamossa.

Lakiehdotuksen mukaan Kouvolalle mahdollistettaisiin perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys. Kun väestöpohjan lisäksi huomioidaan maantieteelliset etäisyydet Pohteen eteläisellä alueella, ei ole perustetta asettaa Oulaskankaan sairaalaa eri asemaan kuin Kouvolan sairaalaa. Esimerkiksi Pyhäjärven kaupungin keskustasta on OYSin yhteispäivystykseen 164 km, kun etäisyys Kouvolasta Kotkan keskussairaalaan on noin 55 km.

Pohde on jo aikaisemmin tehnyt sairaalaverkossaan ennakoivia toimia toiminnan tehostamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Raahen sairaalan ympärivuorokautinen päivystys on päätetty muuttaa perusterveydenhuollon kiirevastaanotoksi 1.1.2025. Tästäkin syystä Oulaskankaan yöpäivystyksellä on tärkeä rooli hyvinvointialueen eteläisen ja rannikon alueen asukkaiden palveluiden turvaamisessa.

Yksityisen palvelutuotannon lisääminen voi pahentaa osaajapulaa

Hyvinvointialue pitää hyvänä asiana ministeriön linjausta päiväkirurgisen ja lyhytjälkihoitoisen leikkaustoiminnan mahdollistamisesta ilman ympärivuorokautista monierikoisalaista päivystystä. Se antaa mahdollisuuden hyödyntää Oulaskankaan sairaalan potentiaalia muun muassa koronaepidemian ja työtaistelujen aiheuttamien hoitojonojen purkamisessa – tässä työssä teemme kaiken voitavamme.

Ministeriön uudet linjaukset ja valmisteltu lakiehdotus mahdollistaisivat myös yksityisen palvelutuotannon hyödyntämisen laajemmin kuin aiemmin esimerkiksi päiväkirurgiassa. Yksityiseltä sektorilta voitaisiin väliaikaisesti hankkia päiväkirurgisia polven ja lonkan tekonivelleikkauksia hoitojonojen purkamiseksi, mikäli hoitotakuun toteutuminen on vaarassa.

Pohde kannattaa monituottajuutta ja tukee ajatusta palvelujen tuottamisesta yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Ministeriön lakiehdotus kuitenkin sisältää päivystyksellisen yliopistosairaalan turvaamisen edellytysten ylläpitämiseen liittyviä riskejä, jotka on arvioitava huolellisesti.

Aluehallitus tunnisti lakiehdotusta arvioidessaan riskin, että kilpailutusten myötä hyvinvointialueen yliopistolliselle sairaalalle elintärkeät osaajat saattaisivat siirtyä töihin yksityisille palveluntuottajille. Jos näin tapahtuisi, koko Pohjois-Suomen vaativan erikoissairaanhoidon toimintaedellytykset voisivat vaarantua. Hyvinvointialue pitää tärkeänä, että monierikoisalaisen, yhteispäivystystä järjestävän ja yliopistosairaalatasoista erikoissairaanhoitoa tarjoavan sairaalan toiminta voidaan taata kaikissa, myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Aluehallituksen, valtuuston puheenjohtajiston, lautakuntien puheenjohtajien ja viranhaltijajohdon yhteinen viesti on, että lakiehdotus Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen lakkaamisesta ja yksityisen sektorin roolista palvelutuotannossa on arvioitava uudelleen ennen lainsäädännön voimaantuloa.

Oulaskankaan sairaalassa järjestetään henkilöstö- ja asukastilaisuus hallituksen sairaalaverkkoa koskevasta lakiehdotuksesta ja Oulaskankaan toimintaan suunnitelluista muutoksista 26.9.2024. Tilaisuuksista tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudesta 6.9.2024

Vuoden 2024 talousarviota tarkennetaan

Toimialueet ovat tarkentaneet toteumaennusteitaan aluehallitukselle tiedoksi viedyssä tammi-kesäkuun 2024 osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsaus on aluevaltuuston käsiteltävänä 16.9.2024. Lisäksi vuoden 2024 investointimenoja on aluevaltuuston 20.11.2023 hyväksymän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisesti sopeutettu, ja muutokset tuodaan päätöksentekoon osana talousarvion avaamista. Samoin hyvinvointialueen nettorahoituskulut ja lainakannan muutokset ovat tarkentuneet.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle kuluvan vuoden talousarviota muutettavaksi siten, että Pohteen alijäämä vuodelle 2024 on talousarviossa 90 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa alijäämä oli 60,1 miljoonaa euroa.

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 17.9.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.