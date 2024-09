SDP:n Kymäläinen: Saimaan kanavan vuokra-alueen työntekijöiden turvallisuus pystyttävä varmistamaan

SDP:n Mika Karin ryhmäpuhe ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta 10.9.2024 14:23:51 EEST | Tiedote

Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko päivitetään perinteisesti kerran vaalikaudessa. Tämä on ollut tarpeellinen ja hyväksi havaittu tapa muodostaa hallituksen ja opposition yhteinen tilannekuva. Se on tärkeä osa ulko- ja turvallisuuspoliittista työskentelyä, jossa myös me opposition edustajat olemme päässeet parlamentaarisessa seurantaryhmässä tuomaan näkemyksiämme esiin. Seuraavaksi eduskunnassa tämä työ tulee valiokuntakäsittelyissä jatkumaan. Suomalaisen parlamentarismin hieno piirre on, että ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on historiallisesti tehty yhdessä yli hallitus-oppositiorajojen toisiamme kuunnellen. Tämä on ollut pienelle kansakunnalle välttämätöntä. Aika, jota elämme, entisestään korostaa tämän perinteen jatkumisen tärkeyttä. Yleinen turvallisuuspoliittinen tilanne on ollut viime vuosina kovassa muutoksessa. Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan on tuonut sodan meille lähemmäs kuin vuosikymmeniin. Se on herättänyt my