Oomilta uudenlainen sähkösopimus markkinoille

Uudella sopimustyypillä Oomi haluaa vastata erityisesti pörssisähköasiakkaiden huoleen talven sähkön hinnoista. Vaikka tuleva syksy näyttää pitkällä aikavälillä pörssisähkön markkinatilanteen suhteen vakaalta, ei yksittäisiltä hintapiikeiltä säästytä todennäköisesti tulevanakaan talvena.

Sähkösopimus kannattaa aina valita oman taloustilanteen mukaisesti. Pörssisähkösopimuksella voi pitkällä aikavälillä säästää, mutta samalla on varauduttava yksittäisiin korkeiden hintojen kuukausiin, jotka useimmiten ajoittuvat talvikauteen.





Sähköntuotannossa on siirrytty yhä enemmän uusiutuviin energiantuotantomuotoihin eli muun muassa tuulen ja aurinkovoiman hyödyntämiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan uusia ratkaisuja sähköjärjestelmän tasapainoon eli kulutusjoustoon.

Oomi Sesonki tarjoaa keinon varmistaa talveksi ennakoitavan sähkölaskun, mutta säilyttää kuitenkin kannustimen kulutusjoustoon lämpimämmän vuodenajan aikana.

Olemme tunnistaneet, että pörssisähkösopimusten määrän kasvu on tasaantunut. Monet kotitaloudet eivät yksinkertaisesti koe, että pörssisähkö on heille varteenotettava vaihtoehto, koska se vaatii joko jatkuvaa sähkönhinnan seurantaa tai kotitalouteen automatiikkaa, joka tekee sen asiakkaan puolesta. Siksi Oomi Sesonki on myös hyvä vaihtoehto niille kiinteän sopimustyypin asiakkaille, jotka mielellään kokeilisivat pörssisähköä. Nyt sen voi tehdä turvallisesti, sanoo Peuhkurinen.