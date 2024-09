Vihreiden Sofia Virta jyrähtää kokoomukselle eheytyshoidoista: “Minkä kaiken olette valmiita myymään vain saadaksenne olla perussuomalaisten konservatiivinen apupuolue?”

Virta muistuttaa, että kokoomus on vain muutama kuukausi sitten puoluekokouksessaan sitoutunut edistämään seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien eheytyshoitojen kieltämistä, vaikka puolue onkin nyt mukana torppaamassa sitä koskevan kansalaisaloitteen etenemisen valiokunnassa.

– Nämä niin kutsutut hoidot ovat syvästi vahingollisia ja traumatisoivia, sekä täyttävät kaikki henkisen- ja fyysisen väkivallan, jopa kidutuksen, tunnusmerkit. Niiden uhreiksi eivät ole joutuneet ainoastaan aikuiset, vaan myös lukuisat lapset ja nuoret. Selvästi tämä on kokoomuksessa tiedostettu, kun tällainen linjapäätös on viimeksi heinäkuussa tehty, Virta ihmettelee.

Lakivaliokunnan kokoomuslainen jäsen Aleksi Jäntti totesi aiemmin Helsingin Sanomille kokoomuksen kyllä haluavan viedä kansalaisaloitteen eteenpäin, mutta vetosi hallitusyhteistyöhön. Virralle Jäntin selitys ei mene läpi.

– Eheytyshoitojen kieltämisestä ei löydy hallitusohjelmasta yhtäkään kirjausta, eikä asiasta toisin sanoen ole olemassa hallituksen yhteistä linjaa. Hallituspolitiikan taakse piiloutuminen on huono yritys peittää se perustavanlaatuinen arvovalinta, jonka kokoomus tässä on tekemässä. Jos he nyt valitsevat hylätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet kertoo se ennen kaikkea siitä konservatiivisesta mäestä, jossa kokoomus viilettää pulkka vinossa, Virta toteaa.

Keskiviikkona lähes sata kokoomusvaikuttajaa vetosi puolueeseensa sosiaalisessa mediassa, ja vaati kokoomusta edistämään eheytyshoitojen kieltämistä puolueen linjan mukaisesti. Julkista kritiikkiä on kuultu myös kokoomuksen nuorisojärjestöltä.

– Tämän pitäisi viimeistään herättää kaikki arvoliberaalit kokoomuslaiset siihen, että se puolue, jonka he kenties aikanaan tunsivat, on muuttumassa yhä konservatiisemmaksi. Puolueen selkäranka taipuu käsittämättömiin solmuihin vain siksi, että voi olla perussuomalaisten konservatiivinen apupuolue. Missä on se kokoomus, joka vaalipuheissa lupasi rakentaa kansainvälisempää ja tasa-arvoisempaa maata? Ei ainakaan eduskunnassa. Se on sääli, sillä sille olisi tarve, Virta toteaa.

– Valitettavasti olemme kerta toisensa jälkeen nähneet, ettei ole olemassa sellaista arvoa, jota kokoomus ei olisi valmis myymään pysyäkseen vallassa. Nyt olisi korkea aika osoittaa, että näin ei ole. Julmien, traumatisoivien ja väkivaltaisten eheytyshoitojen kieltämisestä olisi hyvä aloittaa, Virta päättää.

Muokattu 11. syyskuuta kello 17:19: Aleksi Jäntti on lakivaliokunnan jäsen, ei puheenjohtaja, kuten tiedotteessa aiemmin todettiin