Siivoojien kokemukset ja osaaminen vievät koko toimialaa eteenpäin

Siivoustyö on fyysisesti kuormittavaa, ja esimerkiksi taloyhtiösiivous rappukäytäväsiivouksineen on yksi fyysisesti raskaimmista siivoustyön muodoista. Siivoojan työ on usein näkymätöntä, vaikka siivoojalla on merkittävä rooli kiinteistöjen ja asuintalojen viihtyisyyden parantamisessa.

”Perinteisesti ehkä ajatellaan, että toiminnan kehittäminen on työnantajan vastuulla. Meille oli selvää ottaa kehitystyöhön mukaan työntekijämme, joilla on runsaasti työn kautta kertynyttä kokemusta ja näkemyksiä siitä, mitä asioita siivoustyössä tulisi kehittää niin henkilöstön kuin asiakkaille tarjottavan palvelun näkökulmasta”, puhtauspalvelujen toimialajohtaja Riikka Koukkumäki PHM Groupista sanoo.

Kehitystyöhön on osallistunut yli sata kiinteistöpalvelukonserni PHM Groupiin kuuluvien paikallisten huoltoyhtiöiden siivoustehtävissä toimivaa työntekijää ja esihenkilöä Suomessa. Tavoitteena on lisätä siivoushenkilöstön työhyvinvointia panostamalla työntekijöiden täsmäkoulutukseen, jonka avulla siivoushenkilöstö pystyy hyödyntämään oikeita työmenetelmiä, parantamaan ergonomiaa ja siten vähentämään työn kokonaiskuormitusta asuinkiinteistöjen siivoukseksessa.

Työtapojen kehittäminen helpottaa siivoojan arkea

Kuopiolainen Hanne Sutinen on ollut ensimmäisten työntekijöiden joukossa mukana kehittämässä taloyhtiöille tarjottavaa siivouspalvelukonseptia osallistumalla väline- ja tuotevalintoihin sekä siivousmenetelmien kehittämiseen. Kotikatu Kuopiossa työskentelevä Sutinen kokee, että kehitystyön tuloksena syntynyt siivouksen toimintamalli on tuonut apuja siivoustyöhön ja omaan hyvinvointiin.

”Kaikki siivoustyötä keventävä kehitys on tervetullutta, jotta pysyy työkuntoisena mahdollisimman pitkään. Siivous on fyysistä työtä, ja toisinaan työ vaatii järeitäkin otteita. Siksi työtapojen pitää olla kunnossa, jotta kroppa pysyy kunnossa. Lisäksi ala kehittyy koko ajan, niin meidänkin pitää tietää ja toimia asiantuntijoina asiakkaiden suuntaan kertomalla, miten käsittelemme esimerkiksi uusia lattiamateriaaleja”, Hanne Sutinen sanoo.

Lisätietoja antaa:

Riikka Koukkumäki, puhtauspalvelujen toimialajohtaja, PHM Group, Suomi

riikka.koukkumaki@phmgroup.com, puh. 040 760 4437