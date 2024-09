Laaja Euroopan lapsiasiavaltuutettujen selvitys: Lastensuojelun sijaishuollossa lapsen oikeuksien kannalta useita ongelmia

Euroopan lapsiasiavaltuutetut kokoontuvat 18.–19.9. Helsinkiin vuosikonferenssiinsa, jonka teemana on lastensuojelun sijaishuolto. Konferenssissa julkaistaan tutkimus, jossa professori emerita Tarja Pösö on yhdessä Suomen lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa selvittänyt eri maiden lastensuojelun sijaishuollon tilannetta, lainsäädäntöä ja käytännön toteutusta. Tutkimukseen vastasi 34 lapsiasiavaltuutettuun rinnastettavaa viranomaista eri puolilta Eurooppaa.

– Lastensuojelun sijaishuolto on siinä määrin haasteellista ja jännitteistä, että selvityksessä ei tunnistettu yhtään sellaista käytäntöä, jossa ei olisi lapsen oikeuksien kannalta jotain ongelmia tai haasteita, Tarja Pösö kertoo.

Erityisen kriittisiksi, toimenpiteitä edellyttäviksi asioiksi tunnistettiin lapsen ja hänelle tärkeiden ihmisten yhteydenpito, perheiden jälleenyhdistäminen, sijaishuollon laatu ja jälkihuolto sekä perhehoidon saatavuus.

– Tietyt haavoittuvassa asemassa olevat lapsiryhmät ovat muita vaikeammassa tilanteessa lastensuojelun sijaishuollossa, Tarja Pösö huomauttaa. – Tällaisiksi lapsiryhmiksi kyselyssä tunnistettiin vähemmistöihin kuuluvat lapset, vammaiset ja yksin maahan tulleet lapset sekä lapset, joilla on käyttäytymisen ongelmia.

Nuoret toivovat lastensuojelun sijaishuoltoon rakkautta, huolenpitoa ja tasapuolista kohtelua

Lapsiasiavaltuutettujen työn tukena on toiminut 12–17-vuotiaita Nuoria neuvonantajia, joilla on kokemusta lastensuojelun sijaishuollosta. He kokoontuivat ensin omissa maissaan, minkä jälkeen he työstivät Slovakiassa yhteiset suosituksensa sijaishuoltoon. Nuoret nostivat esille hyvin samanlaisia asioita lastensuojelun sijaishuollosta kuin aikuisetkin. Nuoret korostivat erityisesti mahdollisuutta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ja saada yksilöllistä tukea. Lisäksi he kiinnittivät huomiota sijaishuollon laatuun ja valvontaan.

– Yhtenä keskeisimmistä suosituksista nostaisimme lapsen oikeuden saada rakkautta, huolenpitoa ja tasapuolista kohtelua lastensuojelun sijaishuollossa, lapsiasiavaltuutettujen Nuorten neuvonantajien Suomen edustajat kertovat.

Euroopan lapsiasiavaltuutetut tekevät tiivistä yhteistyötä

Euroopan lapsiasiavaltuutetut kokoontuvat Helsinkiin, koska Suomen lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen valittiin viime vuonna Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston ENOCin puheenjohtajistoon. Vuoden kestävä puheenjohtajakausi käynnistyy Helsingin kokouksesta.

– Lapsiasiavaltuutettujen yhteistyö Euroopassa on tiivistä. Lapsiasiavaltuutetut edistävät lapsen oikeuksia omissa maissaan, ja yhteinen työskentely lisää työn vaikuttavuutta. Suomessa lastensuojelu on aina ollut valtuutetun työn erityisenä kohteena: olemme esittäneet esimerkiksi lastensuojelulain kokonaisuudistusta ja hybridiyksikköjen perustamista vakavasti väkivaltaisille ja itsetuhoisille lapsille, Elina Pekkarinen tiivistää.

Lisätietoja

Euroopan lapsiasiavaltuutetut kokoontuvat 18.–19.9. Helsinkiin konferenssiin, jonka aiheena on lastensuojelun sijaishuolto. Haastattelupyynnöt lapsiasiavaltuutetulle, konferenssin puhujille ja muille valtuutetuille voi esittää viestintäasiantuntija Annaleena Airalle, annaleena.aira@oikeus.fi, puh. 029 5666 862. Myös Nuoria neuvonantajia voi pyytää haastateltavaksi, mutta he eivät saa olla jutuissa tunnistettavissa.

*******

Omfattande utredning av Europas barnombudsmän: Flera problem med tanke på barnets rättigheter i barnskyddets vård utom hemmet

Det finns likadana smärtpunkter i barnskyddets vård utom hemmet i olika delar av Europa, observerades det i en färsk utredning. De europeiska barnombudsmännen kräver att barnets rättigheter beaktas bättre när barnet placeras utanför hemmet. De unga betonar rätten till likabehandling, kärlek och omsorg.

De europeiska barnombudsmännen sammanträder 18–19.9 för sin årskonferens i Helsingfors med temat barnskyddets vård utom hemmet. På konferensen publiceras en undersökning där professor emerita Tarja Pösö tillsammans med barnombudsmannens byrå i Finland har utrett situationen, lagstiftningen och det praktiska genomförandet av barnskyddets vård utom hemmet i olika länder. Undersökningen besvarades av 34 myndigheter som kan likställas med barnombudsmännen på olika håll i Europa.

– Barnskyddets vård utom hemmet är i den mån utmanande och spänningsladdad, att man i utredningen inte identifierade en enda praxis där det inte finns några problem eller utmaningar med tanke på barnets rättigheter, berättar Tarja Pösö.

Som särskilt kritiska frågor som kräver åtgärder identifierades kontakten mellan barnet och de personer som är viktiga för barnet, familjeåterföreningar, kvaliteten på vården utom hemmet och eftervården samt tillgången till familjevård.

– Vissa utsatta barngrupper befinner sig i en svårare situation än andra i barnskyddets vård utom hemmet, påpekar Tarja Pösö. – Som sådana barngrupper identifierades det i undersökningen barn som hör till minoriteter, barn med funktionsnedsättning, barn som kommit ensamma till landet och barn med beteendeproblem.

De unga önskar kärlek, omsorg och likabehandling i barnskyddets vård utom hemmet

Barnombudsmannens arbete har stötts av 12–17-åriga Unga rådgivare som har erfarenhet av barnskyddets vård utom hemmet. De samlades först i sina egna länder, varefter de sammanträdde i Slovakien där de utarbetade sina gemensamma rekommendationer för vård utom hemmet. De unga lyfte fram mycket liknande saker om barnskyddets vård utom hemmet som de vuxna. De unga betonade särskilt möjligheten att påverka frågor som gäller dem själva och att få individuellt stöd. Dessutom fäste de uppmärksamhet vid kvaliteten på och övervakningen av vården utom hemmet.

– Som en av de viktigaste rekommendationerna skulle vi lyfta fram barnets rätt till kärlek, omsorg och likabehandling i barnskyddets vård utom hemmet, berättar representanterna för barnombudsmännens Unga rådgivare i Finland.

Europeiska barnombudsmän samarbetar intensivt

De europeiska barnombudsmännen samlas i Helsingfors, eftersom Finlands barnombudsman Elina Pekkarinen i fjol valdes som ordförande för Nätverket för barnombudsmän i Europa (ENOC). Ordförandeperioden på ett år inleds med sammanträdet i Helsingfors.

– Samarbetet mellan barnombudsmännen i Europa är intensivt. Barnombudsmännen främjar barnets rättigheter i sina egna länder och det gemensamma arbetet ökar verkningsfullheten av detta arbete. I Finland har barnskyddet alltid varit ett särskilt föremål för ombudsmannens arbete: vi har till exempel föreslagit en totalreform av barnskyddslagen och inrättande av hybridenheter för allvarligt utagerande och självdestruktiva barn, sammanfattar Elina Pekkarinen.

Mer information

De europeiska barnombudsmännen sammanträder 18–19.9 för sin konferens i Helsingfors med temat barnskyddets vård utom hemmet. Intervjubegäran till barnombudsmannen, konferensens talare och andra ombudsmän kan riktas till kommunikationsexpert Annaleena Aira, annaleena.aira@oikeus.fi, tfn 029 5666 862. Man kan också begära intervju med Unga rådgivare, men de får inte identifieras i artiklarna.

*******

Comprehensive study by the European Ombudspersons for Children: Similar issues affecting the rights of children in alternative care across Europe

A recent study has uncovered that the same issues in alternative care provided by child welfare services are present across Europe. The 43 members of ENOC – the European Network of Ombudspersons for Children – call for better consideration of a child's rights when the child is placed in out of home care. Young people emphasise the right to equal treatment, love and care.

Ombudspersons and Commissioners for Children from across Europe will meet between 18 and 19 September in Helsinki for their annual conference, which will focus on alternative care provided by child welfare services. A study in which Professor Emerita Tarja Pösö, together with the Office of the Ombudsman for Children in Finland, has examined the situation, legislation and practical implementation of alternative care in different countries will be presented at the conference. 34 authorities from across Europe responded to the survey.

“Alternative care provided by child welfare services is so challenging and full of tensions that the study did not identify a single practice that did not present significant issues related to children’s rights”, Tarja Pösö says.

Contact between children and their families or persons important to them, the reunification of families, the quality of care systems and after-care arrangements and support, and the availability of foster care were identified as particularly critical issues requiring action.

“The situation in alternative care provided by child welfare services is more difficult for certain vulnerable groups of children”, Tarja Pösö points out. “In the survey, we identified that these groups included children belonging to minorities, children with disabilities, unaccompanied minors and children with behavioural problems.”

Young people hope to receive love, care and equal treatment in alternative care

The work of Ombudspersons for Children has been supported by Young Advisors (part of the ENYA 2024 project) who are between the ages of 12 and 17 and have personal experience with alternative care. After meeting in their own countries first, they met in Slovakia to work on joint recommendations for alternative care. The issues that young people brought up regarding alternative care were very similar to the points raised by adults. In particular, the Young Advisors highlighted the possibility to have a say in decisions affecting their lives and living conditions and to receive individual support. They also drew attention to the quality and monitoring of alternative care.

“As one of our key recommendations, we would like to state that children in alternative care provided by child welfare services have a right to receive love, care and equal treatment”, say the Finnish representatives in the European Network of Young Advisors.

European Ombudspersons for Children cooperate closely

The European Ombudspersons for Children are meeting in Helsinki, because the Finnish Ombudsman for Children, Elina Pekkarinen, was appointed to the Bureau of the European Network of Ombudspersons for Children ENOC last year. The conference in Helsinki will mark the beginning of a one-year chairmanship.

"There is close cooperation between Ombudspersons for Children in Europe. Ombudspersons for Children promote the rights of children in their own countries, and collaboration increases the impact of these efforts. In Finland, child welfare services have always been a special focus for the Ombudsman: for example, we have proposed a comprehensive reform of the Child Welfare Act as well as the creation of hybrid units for severely aggressive and self-destructive children”, Elina Pekkarinen summarises.