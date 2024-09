Administer Group tukee ikätasa-arvoista työkulttuuria

Administer Group on aloittanut yhteistyön 55 Rise and Shine -yhdistyksen kanssa ja vastaa yhdistyksen taloushallinnon palveluista. Palvelun tuottaa konserniyhtiö Econia. Yhdistyksen tavoitteena on saavuttaa sellainen Suomi, jossa jokainen voi tehdä merkityksellistä työtä niin pitkään kuin haluaa ja jossa organisaatiot ja yksilöt kantavat vastuun ikätasa-arvon toteutumisesta. 55 Rise and Shine lähti liikkeelle Reetta Rajalan aloitteesta helmikuussa 2024.

Yhteistyö on osa Administer Groupin sitoutumista tasa-arvoisen työkulttuurin edistämiseen, mikä on keskeinen arvo yrityksen liiketoiminnassa. Tavoitteena on edistää työyhteisön monimuotoisuutta ja varmistaa, että kaikilla ikäryhmillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä ja kehittyä työelämässä.

Taloushallintoala toimii hyvänä suunnannäyttäjänä eri ikäisten henkilöiden työllistämisessä, myös yli 55-vuotiaiden osalta. Administer Groupissa henkilöstön ikäjakauma on hyvin tasainen eri ikäluokissa, ja 25 % henkilöstöstä on yli 55-vuotiaita. Konsernin vanhimmat työntekijät ovat 70-vuotiaita.

Administer Groupin henkilöstöjohtaja Paula Niemi kommentoi yhteistyötä: "Meillä Administer Groupissa ikäjakauma on laaja ja se on yksi vahvuuksistamme. Uskomme, että monimuotoisuus tuo lisäarvoa liiketoiminnallemme ja parantaa työyhteisön hyvinvointia. On hienoa olla mukana kehittämässä toimintakulttuuria, jossa jokaisen ikäryhmän osaaminen ja kokemus pääsevät oikeuksiinsa, jokaisen osaamista arvostetaan ikään katsomatta. Tämän yhteistyön kautta haluamme osoittaa konkreettisesti, että ikätasa-arvo on meille tärkeä asia, ja olemme sitoutuneet tukemaan sitä myös laajemmin suomalaisessa työelämässä."

Lisätietoa yhteistyöstä:

Susanna Suomela, markkinointijohtaja, Administer Group

p. 050 3849611, susanna.suomela@emce.fi

Paula Niemi, HR-johtaja, Administer Group

p. 050 392 8909, paula.niemi@administer.fi

Lue lisää 55 Rise and Shine ry:n toiminnasta: https://www.55riseandshine.fi/