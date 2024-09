Podspace rekrytoi alan veteraaneja ja avaa Suomen toimiston osana kansainvälistä laajentumista

Öjje Holt, Acastin perustaja ja entinen Spotify Nordicsin toimitusjohtaja, aloittaa Podspacen kasvujohtajana. Hänen mittava kokemuksensa kansainvälisistä jättiyrityksistä, kuten Apple ja Microsoft, on keskeisessä roolissa Podspacen laajentumisstrategian toteuttamisessa. Johan Leijonhufvud, joka on aiemmin toiminut Spotifylla Senior Account Directorina ja viimeksi vastannut kumppanuuksista Ruotsin syöpäsäätiössä, liittyy tiimiin Senior Client Managerina. Eeva Ronkainen, jolla on seitsemän vuoden kokemus Spotifylta, on nimitetty Suomen maajohtajaksi, vastaten Podspacen paikallisesta toiminnasta.

"Podspacen nopea kasvu on selvä osoitus siitä, että olemme tehneet asioita eri tavalla ja innovatiivisesti," kertoo Suomen maajohtajaksi nimetty Eeva Ronkainen. "Olen innoissani saadessani liittyä näin osaavaan tiimiin ja sitoudun edistämään podcast-markkinan kasvua Suomessa. Tavoitteenani on tukea julkaisijoita heidän yleisöjensä kasvattamisessa ja auttaa markkinoijia tavoittamaan kohderyhmänsä premium-ympäristössä."



Podspace on podcast-alustapalvelu ja markkinapaikka, joka tukee julkaisijoita teknologian, jakelun ja kaupallistamisen saralla. Yhteistyö Bonnier Newsin, Perfect Day Median ja Podmen kaltaisten kumppaneiden kanssa on vakiinnuttanut yrityksen nopeasti johtavaksi toimijaksi Pohjoismaiden markkinoilla.



Podspacen laajentuminen Suomeen merkitsee Podspacelle katseen suuntaamista myös Pohjoismaiden ulkopuolelle.