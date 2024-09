Mediakutsu: Vaasan yliopiston kuudes tohtoripromootio järjestetään 19.–21.9.

Vaasan yliopisto myöntää promootiossaan kunniatohtorin arvon kahdelletoista tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti ansioituneelle henkilölle. Vaasan yliopiston kunniatohtoreiksi vihitään Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, Investorin hallituksen puheenjohtaja Jacob Wallenberg, ABB:n entinen toimitusjohtaja, Executive Advisor Björn Rosengren, valtiovarainministeriön finanssineuvos Katju Holkeri, Astonin yliopiston professori Tim Baines, Fordhamin yliopiston professori Iftekhar Hasan, hallitusammattilainen Anne Korkiakoski, Tukholman kauppakorkeakoulun professori Roberto Verganti, talouspoliittinen asiantuntija Johnny Åkerholm, BOSMAL Automotive R&D Instituten professori Piotr Bielaczyc sekä Pennsylvania State University Harrisburgin professori Angappa Gunasekaran.

Kunniatohtoreiksi promovoitavat Fordhamin yliopiston professori Iftekhar Hasan ja Astonin yliopiston professori Tim Baines pitävät esitykset Vaasan yliopistossa promootioviikon aikana.

Rahoituksen professori Iftekhar Hasan pitää tiistaina 17.9. klo 11–12 esityksen aiheesta Global Political Ties and the Global Financial Cycle. Esitys on osa yliopistolla pidettävää kansainvälistä pankkitutkimuksen workshopia. Media on tervetullut seuraamaan esitystä yliopiston Kurtén-auditorioon (Tervahovi, Wolffintie 32). Mahdolliset haastattelupyynnöt voi lähettää professori Sami Vähämaalle (sami.vahamaa@uwasa.fi, puh. 029 449 8455). Lisätietoa workshopista

Strategian ja operaatioiden johtamisen professori Tim Baines on teollisen palveluliiketoiminnan ja palvelullistamisen tutkimuksessa koko maailman kärkeä. Hän pitää esityksen palvelullistamisesta torstaina 19.9. klo 12 alkavassa The Future of Smart Solutions -seminaarissa. Bainesin puheenvuoro on klo 12:30–13:30. Paikkana on Tritonia-kirjaston sali L201 (Wolffintie 34). Media on tervetullut seminaariin. Mahdolliset Bainesin haastattelupyynnöt voi lähettää professori Marko Kohtamäelle (marko.kohtamaki@uwasa.fi, puh. 029 449 8459). Lisätietoa seminaarista

Promootiojuhlallisuudet täynnä akateemisia perinteitä

Promootiojuhlallisuudet kestävät perinteisesti kolme päivää. Juhlallisuudet ovat pääasiassa suunnattu kunniatohtoreille ja promovoitaville tohtoreille seuralaisineen. Yleisölle avoimia tapahtumia ovat promootiokulkueen seuraaminen Kirkkopuistikon varrelta perjantaina 20.9. klo 15.00 lähtien sekä klo 15.15 jumalanpalvelus Vaasan kirkossa tai tunnustukseton tilaisuus Vaasan kaupungintalolla. Kulkue lähtee Kirkkopuistikon ja Kirjastonkadun kulmasta ja etenee Kirkkopuistikkoa pitkin kirkolle.

Torstaina 19.9. harjoitellaan seuraavan päivän juhlamenoja sekä hiotaan tohtorien ja kunniatohtoreiden miekat.

Promootiopäivän tapahtumia perjantaina 20.9. ovat promootion päätapahtuma promootioakti, promootiokulkue, jumalanpalvelus tai tunnustukseton tilaisuus, promootioillallinen ja tanssiaiset.

Lauantaina 21.9. tehdään virkistävä huviretki.

Media on tervetullut promootioaktiin perjantaina 20.9. klo 12.00. Osallistujat ovat pukeutuneet frakkeihin tai tummiin pukuihin, ja pukukoodi salissa oleville toimittajille ja kuvaajille on tumma hillitty smart casual. Häiriöiden minimoimiseksi pyydämme, että promootioaktissa ollaan läsnä koko sen keston ajan tai poistutaan sellaisessa kohdassa, jolloin salissa on paljon liikettä.

Valokuvaaminen promootioaktissa on sallittu vain salin takaosassa. Salin etu- ja sivuosat ovat varattu yliopiston omille kuvaajille. Viestintä tarjoaa median käyttöön valokuvia promootiosta. Kuvat promootioaktista ovat saatavilla perjantaina 20.9. klo 19 mennessä.

Jos haluat haastatella kunniatohtoria, seurata promovoitavan tohtorin päivää tai osallistua perjantain 20.9. promootioaktiin, ota yhteyttä viestinta@uwasa.fi viimeistään maanantaina 16.9.

