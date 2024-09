Quattroservices on allekirjoittanut Laakson yhteissairaalan päärakennuksen eteläosaa koskevan tilauksen

Talotekniikka-alaurakka-allianssissa on mukana kolme toimijaa, ja Quattroservices vastaa yhtenä hankkeen talotekniikkakumppanina osaltaan LV-, sprinkleri- ja sähkötöistä. Quattroservices on QMG:n suurin tytäryhtiö.

Laakson yhteissairaala -hanke jakautuu useisiin osaprojekteihin ja tilauksiin. Nyt allekirjoitettu eteläosan tilaus on jatkoa pohjoisosan urakalle, jossa asennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Eteläinen osa on kooltaan 40 000 bruttoneliömetriä, ja Quattroservicesin osuus siihen liittyvästä talotekniikka-alaurakasta on noin 19 miljoonaa euroa.

Koko päärakennuksen laajuus on noin 95 000 bruttoneliömetriä, ja sen on määrä valmistua vuoden 2027 aikana. Päärakennuksen talotekniikkatyöt muodostavat Quattroservicesille 47 miljoonan euron kokonaisuuden.

Laakson sairaala-alueen rakentumista voi seurata työmaakameran kautta.

Ohkolan rakentaminen käynnistynyt

Osana Laakson yhteissairaala -hanketta Mäntsälän Ohkolaan rakennetaan uusi oikeuspsykiatrian sairaalarakennus. Rakentaminen alkoi kesällä 2024, ja sen on suunniteltu valmistuvan keväällä 2026. Quattroservices toteuttaa Ohkolan LVI- ja sprinklerityöt, joiden arvo on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Quattroservicesillä sairaala- ja toimitilahankkeita käynnissä

Quattroservicesin toimitusjohtaja Kimmo Lehtonen on tyytyväinen yhtiön tilauskantaan.”Laakson yhteissairaala -hankkeen asennustyöt ovat päässeet vauhtiin. Myös Jorvin Uusion allianssissa teemme sähköasennuksia parhaillaan 50 ammattilaisen voimin. Siellä asennukset jatkuvat aina ensi vuoden loppuun saakka. Sairaalahankkeiden lisäksi työskentelemme parhaillaan monien mielenkiintoisten toimitilahankkeiden parissa.”

Lisätietoja: Kimmo Lehtonen, toimitusjohtaja, Quattroservices Oy, 040 902 1223, kimmo.lehtonen@quattroservices.fi

Hankkeen verkkosivut: www.laaksonyhteissairaala.fi