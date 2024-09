Museoviraston järjestämä Museoalan Teemapäivät kokoaa museoalan ammattilaiset yhteen pohtimaan tulevaisuuden museotyötä

Satoja museoammattilaisia vuosittain kokoavassa tapahtumassa käsitellään tulevaisuuden museotyötä ja kestävää työelämää. Työn ja tulevaisuuden teemaa lähestytään muun muassa väestökehityksen, teknologian tarjoamien mahdollisuuksien ja hyvän työelämän näkökulmista.



Seminaarin kansainvälisiä keynote-puhujia ovat Bolognan yliopiston professori, NEMON (Network of European Museum Organisations) projektikoordinaattori Margherita Sani ja tekoälyä museoalla tutkinut Sonja Thiel Saksasta. Sani avaa puheenvuorossaan kulttuuriperintöalan osaamistarpeita ja pohtii, miten niitä voidaan ennakoida.



Hyvää työtä -teemaan kuuluvasti seminaariohjelmassa perehdytään työhyvinvointiin ja jaetaan kokemuksia työstä museoalalla. Puhujina ovat työelämän muutoksia ja osaamistarpeita tutkinut Arja Haapakorpi Tampereen yliopistosta, resilientin työyhteisön rakentamiseen perehtynyt Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Miira Heiniö ja hyvän huomaamiseen työpaikalla kannustava tietokirjailija ja luennoitsija Kaisa Vuorinen. Myytinmurtajat-osiossa tartutaan museotyöelämän kipupisteisiin ja arvioidaan museoalaa koskevia mielikuvia. Lisäksi Teemapäivillä kuullaan nostoja tänä vuonna valmistuneista museoalan osaamiskartoituksesta ja Museoväki -tutkimuksesta.



Museoalan Teemapäiviä on järjestetty vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Museovirasto on toiminut järjestäjänä vuodesta 2014 alkaen, jolloin aiemmin Valtion taidemuseon järjestämä taidemuseoalalle suunnattu seminaari laajennettiin koko museokentän yhteiseksi tapahtumaksi. Seminaari on suunnattu museoalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Ilmoittautuminen museoalan ammattilaisille on avattu verkossa.



Tapahtumasta lisää Museoviraston verkkosivulla.