Sosiaalityöntekijöiden saatavuus täytyy varmistaa – Pohde ottaa käyttöön toimenpidesuunnitelman

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde on valmistellut toimenpidesuunnitelman sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ja riittävyyden edistämiseksi ja luvassa on uudistuksia, jotka otetaan käyttöön vaiheittain.

Suunnitelmaa valmistellut erityissosiaalityöntekijä Leena Tikkala kertoo, että tutkimuksia ja selvityksiä on tehty jo useiden vuosien ajan ja tuloksissa on noussut monta parannettavaa asiaa, jotta Pohteen veto- ja pitovoima paranee.

”Kentältä on kuulunut huolta, eikä kaikki johdu paikallisista toimista, vaan mukana on myös valtakunnallisia muuttujia. Lakiuudistuksia on luvassa ja meidän pitää onnistua varmistamaan jokaisen työntekijän osaaminen. Emme voi vain reagoida, vaan nyt tarvitaan proaktiivisia toimia. Työntekijöiden jatkuva osaamisen tuki täytyy saada paremmalle tasolle”, Tikkala kertoo.

Sosiaalityöntekijän virkavastuu on nykyiselläänkin suuri. Päätöksillä puututaan osin ihmisten itsemääräämisoikeuteen, joten osalle työntekijöistä taakka voi tuntua sietämättömältä. Osa ei tämän vuoksia ei tunne asiakastyötä mielekkääksi, kun toisille viranomaistehtävät ovat sosiaalityön ydinjuttu.

”Tukitoimilla pyrimme vähentämään eettistä kuormaa. Kun työntekijä pystyy perustelemaan päätökset lakiin ja omaan osaamiseen nojaten, virhetulkintojen mahdollisuus pienenee. Ja se pitää sanoa, että täysin virheetön ei ole kukaan missään työssä.

Pohde käynnistää esimerkiksi sijaiskelpoisten sosiaalityöntekijöiden tuen, jossa loppuvaiheen opiskelijoiden on mahdollista saattaa opintonsa päätökseen määräaikaisen virkasuhteen aikana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 2-4 viikon palkallisen vapaan pro gradun -tutkielman saattamiseen loppuun.

Lisäksi sosiaalityön professio on kehittänyt mentorointiohjelman, jonka tavoitteena on tukea vastavalmistuneen sosiaalityöntekijän osaamista. Mentoroinnissa kiinnitetään muun muassa erityistä huomiota sosiaalityön osaamisalueisiin, palvelutehtävän sisältöön ja virkavastuutehtäviin.

Tukitoimissa ei suinkaan unohdeta pidempään työskennelleitä, sillä myös lisäkoulutus ja johtamisen koulutukset on otettu toimintasuunnitelmassa.

”Mentorointiohjelma on jo alkamassa syksyn aikana. Työhyvinvointi- ja osaamiskartoitus on käynnissä. Lisäkoulutusta ehdotetaan ensi vuoden budjettiin. Järjestelyvaraerien kohdentamisessa on ehdotettu toimia koko ammattiryhmälle.”

Palkkauskysymykset ovat kuitenkin vain yksi osatekijä, minkä vuoksi edellä mainittuja tukitoimia on luvassa. Toki sosiaalityöntekijöiden palkkausjärjestelmäkin on muuttumassa sote-sopimuksen myötä. Jo helmikuussa vaiheittain käynnistynyt ohjelma on kokonaan käytössä kuluvan vuoden aikana.