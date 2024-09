Päällystystyöt ruuhkauttavat valtateitä Jyväskylän kohdalla

Keski-Suomen ELY-keskus tiedotti töiden aloittamisesta 26.8.2024.

Töitä tehdään parhaillaan liikenteen solmukohdissa, joissa on useita peräkkäisiä vilkkaita liittymiä. Niinpä kaikista työnaikaisista järjestelyistä huolimatta liikenteelle aiheutuu hetkellisiä ruuhkia ja viivästyksiä.

– Tänä kesänä on tehty ennätysmäärä päällystystöitä ja ne jatkuvat edelleen, joten urakoitsijat ovat olleet lujilla kapasiteettinsa kanssa. Tämän takia töitä ei voi keskittää pelkästään sydänyölle. Tässä kohteessa työaika on klo 19.00–06.00, projektipäällikkö Petri Teerimäki Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Erityistä varovaisuutta noudatettava

Työmaakohteella on alennettu nopeusrajoitus ja työskentelyalueet on merkitty selkeästi. Tästä huolimatta ylinopeus on ollut valitettavan yleistä, paikoin jopa piittaamatonta kohteella työskenteleviä henkilöitä kohtaan.

– Nyt pitäisi malttaa liikenteessä. Työmaasta aiheutuu hetkellistä haittaa liikenteelle, josta olemme pahoillamme. Kuitenkin uudesta pinnasta on sitten jälleen pitkällinen ilo ja hyöty meille kaikille, kunhan nyt vielä jaksamme odottaa muutaman päivän, Teerimäki muistuttaa.