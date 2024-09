Piritta Hagman ja Kia Salin paljastavat uutuuspodcastissaan, millaista on urheilijan puolison todellinen arki

Kaiken takana -podcastin juontajat jakavat jaksoissa paljon myös omakohtaisia kokemuksiaan. Sekä Piritta Hagman ja Kia Salin tietävät, millaista on olla huippu-urheilijan puoliso.

Fysioterapeuttina, tv-kasvona ja podcastaajanakin tunnetuksi tullut Piritta Hagman, 45, on jääkiekkoliiga NHL:ssäkin urallaan pelanneen Niklas Hagmanin entinen vaimo, joka asui parin yhdessäoloaikana pitkään muun muassa Pohjois-Amerikassa. Piritta Hagman on matkustellut myös hiljattain nykyisen kumppaninsa, Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentajan Lassi Tuovin valmennuspestien vuoksi. Seurajoukkuetasolla Tuovi valmentaa parhaillaan Japanin liigan Yokohama B-Corsairsia.

Uutta podcastia Hagmanin kanssa juontava Kia Salin, 34, on Susijengin eli Suomen koripallomaajoukkueen kapteenin Sasu Salinin vaimo, joka on podcast-juontajaparinsa tavoin asunut pitkään ulkomailla puolisonsa urheilu-uran vuoksi. Salinit asuivat vuodesta 2017 lähtien Espanjassa ja tällä hetkellä Romaniassa, jonka mestarijoukkueeseen Cluj-Napocaan Sasu Salin siirtyi tänä kesänä pitkän Espanjan-rupeaman jälkeen.

“Lätkävaimon” elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista

Podme-palvelussa tiistaina 17.9. alkavassa Kaiken takana -podissa Piritta Hagman ja Kia Salin tapaavat huippu-urheilijoiden puolisoita ja keskustelevat heidän kanssaan siitä keitä he ovat ja mitä he ovat elämässään kokeneet.

– Kaiken takana kuvaa nimenä podcastimme vieraita hyvin, sillä tuomme esille heitä, jotka ovat huippu-urheilijan elämän keskiössä, mutta näkyvät harvoin tai eivät juuri ollenkaan suurelle yleisölle, Hagman kertoo.

Hagman ja Salin haluavat podcastissaan oikoa mielikuvia siitä, että lätkävaimon tai korispuolison arki olisi aina pelkkää glamouria, ruusuilla tanssimista ja edustamista.

Heidän mukaansa oma ura voi helposti jäädä taka-alalle, kun asiat tehdään puolison urheilu-uran ehdoilla.

– Usein kaiken sen urheilun ja glamourin takana on paljon tavallista arkea ja elämän haasteita, sekä äärimmäisen koskettavia ja inhimillisiä tarinoita, joihin kuka tahansa pystyy samaistumaan, Hagman sanoo.

– Kaiken takana on myös upeita omia uria ja saavutuksia, joista moni ei tiedä tai ei kukaan ei edes huomaa kysyä. Kaiken takana on äärimmäisen kiinnostavia ihmisiä ja elämänkokemuksia, Salin jatkaa.

Halu oikoa väärinkäsityksiä

Heistä podcast oli formaattina sarjalle juuri oikea, koska siinä kuuluu aidosti ihmisten oma ääni.

Podissa vierailevat muun muassa aitajuoksutähti Reetta Hurskeen koripalloilijakumppani Topias Palmi, jääkiekkoilija Mikael Granlundin entinen vaimo Emmi Granlund, Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen kapteenimaalivahdin Tinja-Riikka Korpelan muusikkokumppani Emilia Rinne, jääkiekkovalmentaja Olli Jokisen vaimo Katerina Jokinen, golfaaja Sami Välimäen vaimo Emilia Gustafsson ja Susijengin entisen kapteenin Shawn Huffin vaimo Tilda Huff.

Tänään tiistaina 17.9. Podme Premiumissa alkavan podcastin avausjakson vieraana on taiteilija-muusikkonakin tunnettu Emmi Granlund. Jakson voi kuunnella täältä.

Kaikkia vieraitaan uskomattoman mielenkiintoisiksi ihmisiksi kehuvat Hagman ja Salin sanovat, että vieraat ovat saaneet tuoda itsestään ja elämästään keskustelussa esiin juuri sen mitä ovat halunneet.

– Olemme koko elämämme nähneet, kuinka paljon väärinkäsityksiä ihmisillä on urheilijoiden kumppaneista ja kuinka meidät – joskus lajikohtaisestikin – laitetaan kapeaan laatikkoon, josta on vaikea edes tunnistaa itseään. Samalla kaikessa on kuitenkin totuuden siemen ja meistä on ollut mahtavaa päästä tutkimaan sitä, Hagman sanoo.

Podcast-studiossa käydyt keskustelut ovat toimineet kaksikolle myös vertaistukena. He kokevat, että tukea heidän kertomustensa kautta ovat saaneet samalla tavalla myös vieraat.

– On ollut uskomattoman koskettavaa huomata, miten samankaltaisia kokemuksia muillakin kumppaneilla on ollut. Toisaalta on ollut silmiä avaavaa kuulla tarinoita siitä, kuinka eri tavalla joku on nähnyt tai ratkaissut saman elämäntilanteen, Salin kertoo.

– Reissutyöläisen elämä tai säännöllisesti kumppanin työn takia unelmien siirtäminen tai toisen unelman toteuttamiseen panostaminen ei kosketa ainoastaan urheilijoiden puolisoita, vaan monia muitakin. Samanlaiseen elämäntilanteeseen tai samankaltaisiin kokemuksiin pystyy samaistumaan moni muukin, hän jatkaa.

