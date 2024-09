SDP:n eduskuntaryhmä hyväksyi YLE-sovun – Kvarnström tyytyväinen, että parlamentaarinen perinne YLE-päätöksenteossa jatkuu

SDP:n eduskuntaryhmä päätti kokouksessaan 12.9. hyväksyä YLE-sovun, joka koskee muun muassa YLEn rahoitusta. YLE-työryhmän varsinaisena jäsenenä lokakuun alusta lähtien kuulunut Johan Kvarnström pitää tärkeänä, että työ on nyt saatu päätökseen.

- Pitkään jatkunut epävarmuus ei hyödytä ketään. Meillä on nyt laaja mietintö, jossa on monia hyviä elementtejä. Rahoituksesta on todettava, että kompromissi on raskas, mutta parempi kuin vaihtoehto, jossa Ylen rahoitus vaihtelee hallituskoalition mukaan, Kvarnström toteaa.

- Emme voi varmuudella tietää, mitä olisi tapahtunut, ellemme olisi päässeet kompromissiin. Tähän vaihtoehtoon liittyi joka tapauksessa suuria riskejä Ylelle. Kulttuuri, jossa suuret hallituspuolueet sanelevat Ylen ehdot joka kausi, olisi kohtalokas Ylen riippumattomuuden kannalta ja lisäisi valtavien leikkausten riskiä.

Kvarnström sanoo myös, että Ylellä on suuri merkitys kulttuurin, audiovisuaalisten tuotantoyhtiöiden ja demokratian kannalta.

- Myös tässä vaikeassa kompromississa meillä on tulevaisuudessa vahva ja itsenäinen Yle.