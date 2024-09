Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen lausunnon Renantis Finland Oy:n Jolkan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu lisäksi enintään 7 voimalan rakentamista (VE2), hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0) sekä yhtä sähkönsiirtovaihtoehtoa (SVE1). Hankealueen ulkoinen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelointina Kaitforsin sähköasemalle, mistä on tarkoitus liittyä Herrfors Oy:n Ventusneva-Evijärvi 110 kilovoltin (kV) voimajohtoon. Maakaapelireitti alittaa Perhonjoen matkalla sähköasemalle.

Yhteysviranomainen toteaa arviointiohjelman olevan sisällöllisesti riittävä ja se on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla. Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle arviointiohjelmaa koskevassa kuulemisessa yhteensä 21 lausuntoa sekä 9 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä otettiin kantaa mm. hankkeen suhteesta maakuntakaavaan, maisemavaikutusten havainnollistamiseen ja eri hankkeiden yhteisvaikutuksiin.

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan. Yhteysviranomainen muistuttaa, että voimaloiden sijoittamisen suunnittelussa tulee lähtökohtana olla kielteisten maisemavaikutusten minimointi. Arvioinnissa tulee kuvata hankkeen suhde voimassa olevaan ja vireillä olevaan Pohjanmaan maakuntakaavaan. Hanketta koskevassa arvioinnissa tulee myös huomioida vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, sekä mielipiteissä ja lausunnoissa esitetyt asiat.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteessa www.ymparisto.fi/jolkka-tuulivoima-YVA.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.