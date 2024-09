Nenähuilisti rikkoi Guinnessin maailmanennätyksen!

Mikko Rautiainen (Nasal Recorder) on nyt virallisesti rikkonut Guinnessin maailmanennätyksen osallistumisillaan Got Talent -ohjelmiin ympäri maailmaa.



Mikko Rautiainen teki historiaa esiintymällä Holland’s Got Talent -ohjelmassa, jossa hän soitti tutuksi tulleella tavallaan nokkahuilua nenällään ja yhdisti tällä kertaa esitykseensä hollantilaisia klassikoita.



Hänen ainutlaatuinen esityksensä teki hänestä maailmanennätyksen haltijan, ja hänen ensimmäinen esiintymisensä Alankomaissa esitettiin perjantaina 13. syyskuuta paikallisella RTL4-kanavalla ja keräsi 1,1 miljoonaa katsojaa ollen yksi suosituimmista TV-ohjelmista Alankomaissa.