Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Turkistuottajia on tuettava luopumaan tarhauksesta

Tänään lauantaina järjestetään eri puolilla Suomea useita mielenosoituksia, joilla tuetaan maanantaina eduskunnalle luovutettua Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloitetta. SDP kannattaa aloitteessa ajetun hallitun turkistuotannon lakkauttamisen lisäksi turkisten myynnin kieltoa Suomessa ja koko EU:n alueella sekä ehdotusta alan harjoittamisesta luopuville tarhaajille luotavasta luopumistuesta.

Alan hiipuminen ja turkistarhauksen vähentyminen ei ole vain yksittäisten tarhaajien murhe, vaan se koskettaa myös kokonaisia kuntia erityisesti Pohjanmaalla. Paikallisesti merkittävästä elinkeinosta luopuminen voi vähentää kunnan verotuottoja sekä työllisyyttä merkittävästi.

– Tarhaajan, muiden kuntalaisten ja kunnan takia on tarpeen miettiä, millä edellytyksillä luopuminen voidaan toteuttaa sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti kestävällä tavalla. Yksi ratkaisu tähän voisi olla luopumistuki: sen avulla alan harjoittamisesta vapaaehtoisesti luopuva turkistarhaaja voisi esimerkiksi kouluttautua uuteen ammattiin tai syventää nykyistä osaamistaan toiselle alalle. Tähän tarkoitukseen räätälöity tuki tai ohjelma lisäisi muutoksen sosiaalista hyväksyttävyyttä ja sitä voitaisiin käyttää mallina myös mahdollisilla muilla rakennemuutosaloilla, arvioi aiheesta kirjallisen kysymyksenkin jättänyt valiokunnan sd-vastaava, kansanedustaja Piritta Rantanen.

– Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on varannut yli 50 miljoonaa euroa lintuinfluenssan takia lopetettavaksi määrättyjen turkiseläinten korvauksiin ja palauttanut maatalouden investointituen bioturvallisuuden takia tarhoille rakennettaviin suojarakennelmiin tilanteessa, jossa valtion talous on kuralla. Lisäksi ei ole mitään takeita, ettei terveysturvallisuus vaarannu jatkossa syystä tai toisesta. Näin ollen olisi outoa, jos kertaluonteiseen luopumistukeen ei löytyisi rahoitusta, kansanedustaja Timo Suhonen jatkaa.

– Turkistarhaus on lukujen ja mielipidekyselyjen valossa auringonlaskun ala ja kasvattajien joukossa on tarhaajia, jotka olisivat valmiita luopumaan turkistuotannosta. Tarvittavan tuen sijaan he joutuvat kovaan ristipaineeseen, kun yleinen mielipide vaatii heitä rankoinkin sanakääntein luopumaan perinteisestä ja aiemmin arvostetusta elinkeinostaan, ja toisaalta maa- ja metsätalousministerin tekohengitystoimet kehottavat vielä jatkamaan. Harteilla painaa varmasti huoli toimeentulosta, kun laskeneen tulotason lisäksi tarhoilla voi olla päällä vielä raskaat investointilainat, eläinten lopettamiskorvauksia joudutaan kenties odottelemaan ja pankki ei myönnä enää uutta lainaa. Tällaisessa tilanteessa lopettaminen voi tuntua vaikeammalta askeleelta kuin jatkaminen ja siksi tarhauksesta luopumista harkitsevia olisi kannustettava ja tuettava eikä tuomittava, pohtii kansanedustaja Helena Marttila.

– On myös ongelmallista, kun turkistarhaajien etujärjestö ei kuuntele omia jäseniään, vaan keskittyy vain toimialan jatkuvuuteen – haluttiin alalla sitten toimia tai ei. Tämä tilanne jättää luopumista harkitsevat tarhaajat aika yksin, Rantanen päättää.