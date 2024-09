Suomi näyttää mallia – opiskelijalähtöinen yrittäjyys nousee globaaliksi ilmiöksi Helsingissä Euroopan komission konferenssissa

Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa koko startup-ekosysteemi on rakennettu opiskelijoiden toimesta ja jota edelleen pyöritetään heidän johdollaan. Tämä malli on herättänyt laajaa kiinnostusta erityisesti Euroopan komissiossa ja Välimeren unionissa, jotka ovat tunnistaneet sen potentiaalin nuorten aktivoimisessa ja työllistämisessä yrittäjyyden ja innovaatioiden kautta. Konferenssi tuo yhteen poliittisia päättäjiä, nuoria aktivisteja ja yrittäjiä, jotka pyrkivät oppimaan, kuinka Suomi on onnistunut tekemään opiskelijalähtöisestä yrittäjyydestä taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen uudistumisen keskeisen välineen.

Tapahtuma on myös merkittävä diplomatian ja vaikuttamisen areena. Välimeren unionin pääsihteeri Nasser Kamel vierailee Suomessa ensimmäistä kertaa ja hän korostaa Suomen roolia globaalina edelläkävijänä: "Suomen malli osoittaa, kuinka nuorten voimaannuttaminen ja yrittäjyys voivat olla tehokkaita työkaluja alueellisen taloudellisen kasvun edistämisessä. On ilo olla täällä ensimmäistä kertaa ja oppia Suomen kokemuksista."

Euroopan komission Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston varapääjohtaja Stefan Olsson avaa tapahtuman yhdessä pääsihteeri Kamelin kanssa. Myös ulkoministeri Elina Valtonen, kansanedustaja ja eduskunnan startup-ryhmän puheenjohtaja Nasima Razmyar, sekä Euroopan koulutussäätiön johtaja Pilvi Torsti osallistuvat konferenssiin. Ohjelmassa on useita kahdenvälisiä tapaamisia suomalaisen ja kansainvälisen yritysmaailman vaikuttajien välillä. Suomalaista yrittäjyysmaailmaa edustaa mm. pääomasijoittaja ja valtioneuvoston tutkimus- ja innovaatio-osaston jäsen Ilkka Kivimäki, joka toteaa: "Suomen startup-ekosysteemin juuret ovat opiskelijoiden omistautumisessa ja innovaatioissa. Tapahtuma on hieno tilaisuus jakaa tämä tarina laajemmalle yleisölle ja osoittaa, kuinka tämä malli voi toimia laajemmin Euroopassa."

Mario Draghin tuore raportti Euroopan kilpailukyvyn vahvistamisesta asettaa Euroopan tuottavuuskehityksen polttopisteeseen. Suomen opiskelijalähtöinen ekosysteemi on esimerkki siitä, kuinka innovatiiviset nuoret voivat olla avainasemassa nostamassa kilpailukykyä ja kasvattamassa tuottavuutta – erityisesti niillä aloilla, jotka vastaavat ilmastonmuutoksen ja kansallisen turvallisuuden kaltaisiin haasteisiin.