Koulujen maksuton harrastustoiminta tavoittaa satoja lapsia

Syyslukukaudella 2024 Vaasan perusopetuksen kouluissa järjestetään vuosiluokkien 1–9 oppilaille 46 maksutonta kerhoa sekä yli 70 viikoittaista maksutonta harrastustoimintoa Harrastamisen Vaasan mallin kautta.

Syyslukukauden 2024 harrastustoiminta kouluissa alkaa syyskuun aikana, joten vanhempien kannattaa seurata tarkasti viestintää Wilmassa.

- Kukin koulu tiedottaa omista kerhoistaan suoraan Wilmassa, joten kannattaa nyt alkusyksystä seurata erityisen tarkasti koulun viestejä ja tiedotteita, vinkkaa nuorisopalvelukoordinaattori Anne Lamminen.

Liikunnan iloa, elokuvan tekemistä ja luovia harrastuksia

Vaasassa on tavoitteena mahdollistaa jokaiselle vaasalaisille lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

- Tämän syksyn toiminta on iloisen monipuolista, ja mukana on uusia harrastustoimintoja. Monet suosikit jatkavat, kuten esimerkiksi kädentaidot ja monipuoliset liikuntakerhot. Uudempina suosikkeina jatkuvat muun muassa pelaaminen ja digiosaaminen. Oppilaiden toiveet on otettu laajasti huomioon, kertoo Lamminen.

Kouluissa järjestetään myös monipuolista kerhotoimintaa, joka vaihtelee koulukohtaisesti.

Harrastusvalikoima vaihtelee koulun mukaan

Kunkin koulun harrastustarjonta riippuu siitä, mitä toiveita oppilailla on, mitkä ovat koulun omat toiveet ja millaisia toimijoita on saatu mukaan järjestämään harrastustoimintaa kullakin alueella.

Harrastusvalikoima siis vaihtelee koulun mukaan. Tietyssä koulussa järjestettävä harrastus on suunnattu pelkästään kyseisen koulun oppilaille.

Lisäksi yläkoululaisille on tarjolla kaksi kerhoa, joihin voi ilmoittautua kuka vaan yläkoululainen. Ritz ja nuorisopalvelut järjestävät yhdessä Elokuvakeskus Botnian kanssa elokuvakerhon, ja kirjastoissa kokoontuu Creative Storytelling Club yhteistyössä Cooperative 3E kanssa.

Harrastustoimintaa toteuttavat yhteistyössä Vaasan kaupungin perusopetus sekä muut harrastustoimintaa tarjoavat kaupungin yksiköt ja muut yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikalliset yhdistykset ja seurat.

Harrastukset valittu lasten ja nuorten ehdotusten perusteella

Harrastusvalikoiman suunnittelussa tärkeää on lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen.

Harrastuksia järjestetään Vaasan peruskouluissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Harrastamisen Vaasan mallin hankerahoituksella sekä Opetushallituksen myöntämällä erityisavustuksella.

Harrastamisen Vaasan mallin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Sen toteuttamista koordinoi Vaasassa kaupungin nuorisopalvelut.