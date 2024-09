Tietoteos Terveenä satavuotiaaksi paljastaa pitkän ja hyvän elämän salat

Timo Rouneen tietoteos Terveenä satavuotiaaksi – Terveen ja merkityksellisen ikääntymisen puolesta on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Miten tulisi elää, jotta maaginen sadan vuoden rajapyykki on saavutettavissa? Sen selvittämiseksi auttaa sekä tutkittu tieto että oma, terveeseen järkeen perustuva päättely. On tietämystä siitä, että merkitystä on niin oikealla ravinnolla ja kohtuullisuudella kaikessa kuin myös terveillä sosiaalisilla suhteilla ja perintötekijöillä. Silloin, kun tähän kaikkeen liittyy omakohtainen kokemus, nämä tärkeät elämänohjeet saavat eletyn elämän tuomaa syvyyttä.



Helsingissä vuonna 1944 syntynyt, Tukholmassa suuren osan elämäänsä viettänyt Timo Roune liputtaa teoksellaan hyvän ja pitkän elämän puolesta. Hänellä on lähipiirissään esimerkki rikkaasta, vähintään sata vuotta kestäneestä elämästä.

ROUNE, TIMO : Terveenä satavuotiaaksi – Terveen ja merkityksellisen ikääntymisen puolesta

286 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789527584569

Ilmestymisaika: Syyskuu 2024

