Jätekuljetusten valvontaa Oulussa ja lähikunnissa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Hauksuonnevan (Pyhäjoki, Merijärvi) tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman 28.8.2024 08:31:23 EEST | Tiedote

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.9.2024 klo 1719 Pyhäjoen lukion Pauhasalissa (Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki) ja etäyhteydellä (Teams), jonka linkki on saatavilla hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/hauksuonnevan-tuulivoima-yva. Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteydellä myös Merijärven Koivupuhdon koulun Kilpukka-salista (Merijärventie 106, 86220 Merijärvi). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (wpd Suomi Oy) ja YVA-konsultin (Sweco Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu molemmissa tilaisuuksissa klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan. Arviointiohjelma on nähtävillä 28.8.2024–30.9.2024 seuraavissa paikoissa: • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aulapalvelut, Veteraanikatu 1, 90130 Oulu • Pyhäjoen kunnantalo, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki • Pyhäjoen kunnankirjasto, Ruukintie 1, 86100