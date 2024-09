80 vuotta täyttäneiden rokotukset alkavat terveysasemilla, 75–79-vuotiaiden ajanvaraus alkaa

Kaksi ensimmäistä rokotusviikkoa eli 17.–27. syyskuuta on terveysasemilla varattu 80 vuotta täyttäneiden ja voimakkaasti immuunipuutteisten rokotuksiin. Tähän ryhmään kuuluu noin 38 000 helsinkiläistä, joista 13 000 on varannut rokotusaikansa. Ryhmän ajanvaraus aukesi syyskuun alussa ja joka viides varasi rokotusaikansa kahden ensimmäisen vuorokauden aikana. Suuren kiinnostuksen vuoksi puhelinajanvaraus ruuhkautui ensimmäisinä päivinä, mutta nyt puhelinpalvelun keskimääräinen jonotusaika on enää pari minuuttia.

Seuraavan rokotettavan ryhmän eli 75–79-vuotiaiden ajanvaraus aukeaa 17. syyskuuta.

- Rokotusaikoja riittää kaikille, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan rokotukseen. Ajan voi varata Maisa-asiakasportaalissa, missä jokaiselle aukeaa henkilökohtainen ajanvarauslupa. Ajan voi varata myös puhelimitse, mutta ajanvarausnumerossa voi jälleen olla tilapäistä ruuhkaa ensimmäisinä päivinä, kun uusi ikäryhmä tulee ajanvarausvuoroon. Kannattaa siis odottaa muutama päivä, jos mahdollista, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Rokotuksia varten on rekrytoitu määräaikaista henkilöstöä rokottamaan ja avustamaan terveysasemilla.

- Rokotukset ovat valtava urakka ja niiden sujuvuuden varmistamiseksi on palkattu lisähenkilöstöä, jotta pystymme palvelemaan samaan aikaan myös muita asiakkaitamme. Rokotuksia varten rekrytoimme yhteensä noin 80 ammattilaista avuksemme, Lukkarinen kertoo.

Korona- ja influenssarokotuksia järjestetään terveysasemien lisäksi myös muissa palveluissa. Helsingin sairaalan vuodeosastot, seniorikeskukset ja palvelutalot rokottavat omat asiakkaansa. Kotihoidon asiakkaat ja heidän omaishoitajansa, jotka kuuluvat rokotussuosituksen piiriin, saavat rokotukset kotihoidosta. Tämän asiakasryhmän koronarokotukset alkoivat elo-syyskuun vaihteessa.

Raskaana olevat sekä 6 kk – 15-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset lapset saavat koronatehosterokotteen Malmin raitin neuvolasta. Neuvolan influenssarokotukset järjestetään myöhemmin syksyllä. Opiskelijat rokotetaan opiskeluterveydenhuollon toimesta.

Verkkosivuiltamme hel.fi/rokotukset löydät kaikki ajankohtaiset tiedot rokotuksista.