Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 38

Ti 17.9. klo 17

Peter von Bagh -stipendin jakotilaisuus

Risto Jarva -seura järjestää tilaisuuden, jossa jaetaan vuoden 2024 Peter von Bagh -stipendi kotimaisen elokuvakirjoittamisen tukemiseksi ja edistämiseksi.

Paneelikeskustelussa "Elokuvakirjoittaminen nyt – Missä mennään?" pohditaan, mitä on tapahtunut suomalaiselle elokuvakirjoittamiselle ja Peter von Baghin perinnölle. Armoitetun ja laaja-alaisen elokuvakirjoittajan kuolemasta on kulunut jo 10 vuotta.

Keskusteluun osallistuvat elokuvatutkijat Antti Alanen, Satu Kyösola ja Jari Sedergren. Keskustelun vetäjänä toimii Jouko Aaltonen.

Ti 17.9. klo 18

JULKISTAMISTILAISUUS: Teppo Eskelinen ja Matti Ylönen: Tyhmenevä demokratia? Kriittisen tiedontuotannon tila Suomessa (Rosebud Books)

Yhteiskunnallinen valta ei kumpua ainoastaan siitä, kuka saa tehdä päätöksiä. Keskeistä on myös, kenen intressit voittavat kamppailun faktojen määrittelystä. Tyhmenevä demokratia? nostaa etualalle kriittisen ja autonomisen tiedontuotannon: sen edellytykset, tilan ja merkityksen.

Yhteiskuntatutkijoiden Teppo Eskelisen ja Matti Ylösen tarkkaan kuratoima tietoteos luo katsauksen tiedontuotannon lohkoihin, joista harvemmin kirjoitetaan samojen kansien välissä: se analysoi tutkimusta, tiedeviestintää, mediaa ja sen murrosta, valtion tutkimuslaitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Teoksen muita kirjoittajia ovat valtio-opin professori Anne Holli, yliopistotutkija Tuukka Tomperi, apurahatutkija Mikko Poutanen, tutkijatohtori Timo Harjuniemi, toimittaja Johanna Vehkoo, psykiatri Vappu Taipale, Nuorisotutkimuseuran tutkija Tomi Kiilakoski ja Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Kirja on välttämätöntä luettavaa kaikille, joita kiinnostaa moniäänisen demokratian jatkuminen myös tulevina vuosikymmeninä.

Omaehtoisen ja kriittisen tiedontuotannon tila on Suomessa rapistunut kiihtyvällä vauhdilla. Kun sen toimintatila kapenee, syntyy demokratian korjausvelkaa, joka näkyy demokratian kannalta keskeisten instituutioiden hiljaisena rapautumisena. Kollektiivisesti Suomi tyhmenee samalla, kun demokratian perusinstituutioiden häiriöiden – tai jopa järkkymisen – riskit kasvavat.

Tämä tyhmentyminen tapahtuu tilanteessa, jossa hybridivaikuttamisen ja some-alustojen tuomat uhat vaatisivat demokratian perusinstituutioiden aktiivista vahvistamista niiden heikentämisen sijaan. Tyhmenevä demokratia? osoittaa, että kriittisen tiedontuottamisen edellytykset voivat kadota vaivihkaa, ja helposti katoavatkin, ellei niistä pidetä aktiivisesti huolta.

Haastattelijana toimii Mika Rönkkö.

Ke 18.9. klo 17

JULKISTAMISTILAISUUS: Annamari Huovinen: Hankala eläin (Tammi)

Eläimet ihmisten ja talouden armoilla.

Ajatuksia herättävä esseekokoelma kuljettaa lukijan pandatarhalta tuotantotiloille ja koiranäyttelyistä valkohäntäpeurojen jäljille.

Onko metsästäminen välttämättömyys vai raakaa huvia? Miksi maailman nisäkkäistä enää enintään neljä prosenttia on luonnonvaraisia eläimiä? Muovaako lemmikkibisnes eläimistä kulutusesineitä?

Hankala eläin pohtii niitä ristiriitaisia tapoja, joilla ihminen ja eläin ovat kietoutuneet toisiinsa ja joilla ihminen käyttää eläimiin valtaa. Teos kysyy, miten eläimet näkyvät suomalaisessa mediassa ja politiikassa, sekä seuraa globaaleja rahavirtoja, jotka määräävät lukemattomien eläinten kohtalon. Helppojen vastausten sijaan kirja tarjoaa näkökulmia siihen, mikä eläimen arvo on ystävänä, tuotannontekijänä tai identiteetin rakentajana. Pohjimmainen kysymys kuuluu, miten ihmisen tulisi eläinten kanssa elää, jotta me kaikki lajit selviäisimme kuudennen sukupuuttoaallon edessä.

Annamari Huovinen on kauppatieteiden tohtori, joka on työskennellyt yliopistoissa sekä median ja viestinnän alalla. Hän on kiinnostunut eläimistä, ihmisistä ja siitä, miten talous ja kulttuuri muovaavat elinympäristöämme.

To 19.9. klo 17

JULKISTAMISTILAISUUS: Lasse Rantanen: Raha pilaa kaiken (Docendo)

Kun kuvittaja on vuosikaudet visualisoinut muiden tekstejä, hampaankoloon on jäänyt kaikenlaista. On syntynyt tarve sohaista asioita, jotka eivät saa riittävästi huomiota. Joista on kirjoitettu puolitotuuksia, suoranaisia valheita tai joista vaietaan kokonaan.

Lasse Rantanen on työskennellyt journalistien keskellä ulkopuolisena – hiljaisena yhtiömiehenä – ja kommentoinut nimimerkin LASSE takaa maailmaa piirroksillaan. Hän on ohjaillut vuosia tuhansilla kuvituksillaan meidän mielikuviamme asioista ja ilmiöistä. Hänen työnsä ovat olleet näkyvästi esillä muun muassa Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden sivuilla, mutta mies ja hänen ajatuksensa ovat jääneet kuvitusten varjoon. Rahaa pilaa kaiken -teoksessaan Lasse Rantanen ravistelee ihmisten tunteita kuvin – ja nyt myös sanoin.

Rantasta haastattelee toimittaja ja tietokirjailija Matti Mörttinen.

To 19.9. klo 18

JULKISTAMISTILAISUUS: Ursula Le Guin: Kompassiruusu (Moebius)

Ursula K. Le Guinin Kompassiruusun virallisia julkkareita vietetään Rosebudin Sivullisessa. Suomentaja Titia Schuurman ja kirjailija-kriitikko Jani Saxell keskustelevat Le Guinista yleensä ja Kompassiruususta erityisesti.

Kompassiruusu-kokoelman novellit ovat Le Guinin räiskyvimmältä luomiskaudelta, 1970-luvulta 1980-luvun alkuun. Neljässäkymmenessä vuodessa klassikoiksi nousseet novellit täyttävät merkittävän aukon Le Guinin suomennetussa tuotannossa.

Nimensä mukaisesti kokoelman novellien kirjo ulottuu kaikkiin kompassisuuntiin. "Uudessa Atlantiksessa" mantereita nousee syvyyksistä toisten puolestaan vajotessa mereen. "Sisäkanava" on hulvaton kuvaus avaruusaluksen miehistön ja avaruusolion kohtaamisesta, jossa kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Kokoelman päättävä "Sur" vie meidät sadan vuoden takaisen naisten retkikunnan matkassa Etelänavalle.

Pe 20.9. klo 17

Miina Supinen: Kultainen peura (Otava) JULKKARIT!

Tervetuloa juhlistamaan Miina Supisen uutta Kultainen peura -romaania! Luvassa pientä ohjelmaa ja ensiluokkaista kirja- ja juhlahumua!

Kultainen peura on säkenöivän tarinankertojan romaani täynnä mystiikkaa, rakkautta, huumoria ja menneisyyden lumoa.

Hienostuneessa viipurilaiskodissa kasvanut Tilda aloittaa opettajaseminaarin Sortavalassa 1880-luvulla. Nuhteettomien opettajattarien on määrä suitsia kuriton kansa suomalaisuuden aatteeseen.

Seminaariin saapuu myös karjalaistyttö Jelena, joka on varttunut Kiril-setänsä holhokkina. Tyttöjen välille leimahtaa kiihkeä ystävyys, vaikka toiset opiskelijat yrittävät varoittaa Tildaa. Jelenan sedän, suurliikemiehen, väitetään tuntevan pimeyden voimia.

Romaani herättää eloon itäisen tarustomme, sekoittaa totta, unta ja suurta seikkailua. Se on hurmeinen ja hauska, villi ja kaunis kuin kansanballadi.

La 21.9. klo 11–13

Kirjanjulkistuksia: Syksy Räsänen: Israelin apartheid ja Hannu Reime: Israel/Palestiina – Kahden kansan luvattu maa (Rosebud Books)

Kahden edelleen ajankohtaisen teoksen kolmansien painosten julkistamistilaisuus kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9. Yleisradiossa 30 vuotta työskennelleen toimittaja Hannu Reimen kirja on perusteos Israel/Palestiinan konfliktin taustoista ja historiasta. Jatkuvasti uutisotsikoissa olevan konfliktin hahmottamisen kannalta olennainen taustatieto jää liian usein yksittäisten väkivallantekojen varjoon. Kokenut poliittinen toimittaja syventää tietämystä pitkään jatkuneen ja monisyisen konfliktin olemuksesta.

Syksy Räsäsen teos Israelin apartheid puolestaan kuvaa kuinka Israel/Palestiinan tapahtumien ytimessä on Israelin järjestelmä, joka asettaa ihmiset erilaiseen asemaan ja jakaa heidät eri asuinalueille etnisen taustan mukaan. Järjestelmä täyttää kansainvälisen oikeuden määritelmän apartheidille, mutta se ei ole toisinto Etelä-Afrikasta, vaan ainutlaatuinen omanlaisensa versio apartheid-järjestelmästä. Israelin apartheid on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys tämän järjestelmän historiasta, nykytilanteesta ja häämöttävästä lopusta.

Hannu Reimettä ja Syksy Räsästä haastattelee toimittaja, Arabikansojen ystävyysseuran puheenjohtaja Taina Dahlgren.

La 21.9. klo 14

Riitta Lielahti: Vihreän verhon takana (Myllylahti) JULKKKARIT!

Tunteita järisyttävä omaelämäkerrallinen romaani neljän lapsen äidistä, jonka harvinainen sairaus syöksee koko perheen taisteluun elämästä ja luottamuksesta. Kun Riitalla puhkeaa harvinainen sairaus, jota lääkärit eivät tunnista eivätkä tunnusta, alkaa sietämättömien oireiden lisäksi taistelu terveydenhuollon tuulimyllyjä vastaan. Lääkärit alkavat epäillä syyn olevan potilaan korvien välissä, josta se myös löytyy, tosin aivolisäkekasvaimen muodossa. Vihreän verhon takana on yhden harvinaissairaan rehellinen ja aito kuvaus siitä, miltä tuntuu jäädä terveydenhuollon ruostuneen rattaan pyöritykseen silloin, kun sairautta ei tunnisteta.



Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta.