Tutkimus: Kahden vakavan sydäntaudin samanaikainen hoito kannattaa

Tays Sydänsairaalan kardiologi Olli Kajanderin erikoisalaa ovat sepelvaltimotaudin ja aorttaläpän ahtauman kajoavat katetrihoidot. Kardiologian dosentti Kajander toimii myös tutkijana Tampereen yliopistossa. Aorttaläpän ahtauma on erityisesti ikääntyneiden vakava sydänsairaus. Vaikea-asteisen ja oireita aiheuttavan aorttaläpän ahtauman ennuste ilman hoitoa on huono.

– Sairauteen ei ole tehokasta lääkehoitoa. Kardiologin tekemä TAVI-toimenpide on erittäin tehokas hoitomuoto kaikille potilaille ja varsinkin heille, joille ei voi tehdä avosydänleikkausta. TAVI-toimenpiteessä ahtautunut sydämen aorttaläppä voidaan korvata katetriteitse laitettavalla tekoläpällä, Kajander kertoo.

Tähän saakka asiantuntijoille on ollut epäselvää, kannattaako aorttaläpän ahtauman lisäksi sepelvaltimotautia sairastavia potilaita hoitaa sepelvaltimosuonten pallolaajennuksella joko etukäteen tai TAVI-toimenpiteen yhteydessä, mikäli sepelvaltimotauti on havaittu esitutkimuksissa.

Koskettaa tuhansia suomalaisia

Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä väestön ikääntyessä TAVI-hoitoon tulevien potilaiden määrä on kasvanut viime vuosina ja monelta potilaalta löytyy tutkimuksissa myös sepelvaltimotauti. Tays Sydänsairaalassa tehdään vuosittain yli 1300 pallolaajennusta ja lähes 300 TAVI-toimenpidettä.

– Sepelvaltimotaudin perinteisiä toimenpidehoitoja ovat sepelvaltimosuonten pallolaajennus tai ohitusleikkaus, mutta varsinkin läppäpotilailla hoitoihin liittyy riskejä. Samalla on huomioitava, että myös aorttaläpän ahtauman hoitamatta jättäminen on vaarallista, Kajander muistuttaa.

Kansainvälisen yhteistyön tulos

Tanskasta johdettu NOTION-3-monikeskustutkimus* käynnistyi Suomen osalta vuonna 2017. Tays Sydänsairaalan lisäksi mukana ovat Helsingin, Turun, Oulun ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden kardiologiset yksiköt. Olli Kajander vastaa tutkimuksesta Suomessa.

Tutkimuksessa vertailtiin satunnaistamisen kautta kahta eri hoitostrategiaa. Toisessa ryhmässä läppäpotilaiden sepelvaltimotautia hoidettiin ensisijaisesti lääkehoidolla ja toisessa ryhmässä läppätoimenpiteen ohella tehtiin tarvittaessa pallolaajennushoito, mikäli sepelvaltimoissa havaittiin verenkiertoon merkittävästi rasituksessa vaikuttava ahtauma.

– Tutkimuksen seuranta-aikana havaitsimme, että sepelvaltimotautia kannattaa hoitaa pallolaajennuksella ennen TAVI-toimenpidettä. Etukäteen pallolaajennetuilla potilailla havaittiin vähemmän merkittäviä haittatapahtumia, kuten sydäninfarkteja, kuolemia ja kiireellisiä uusintatoimenpiteitä, Kajander kertoo.

Edelleen käynnissä oleva NOTION-3 on jo kolmas Kajanderin ja sitä kautta Tays Sydänsairaalan huippututkimus, joka on julkaistu The New England Journal of Medicine’issä vuoden aikana. Laadukkaan tutkimuksen taustalla on potilastyössä toimien ammattilaisten kansainvälinen yhteistyö. Tays Sydänsairaalassa on juuri alkanut potilasrekrytointi uuteen kansainväliseen hankkeeseen, jossa tutkitaan sepelvaltimotaudin hoitoa sydäninfarktipotilailla.

– Kansainvälisten huippututkimusten kautta pysymme tieteen kärjessä ja voimme jatkossakin taata potilaillemme vaikuttavaa hoitoa, toteaa Tays Sydänsairaalan tutkimuspäällikkö, kardiologian professori Jussi Hernesniemi.

*) Pohjoismainen satunnaistettu tutkimus sepelvaltimotaudin pallolaajennushoidosta ennen katetritekniikalla (TAVI) tapahtuvaa aorttaläpän ahtauman hoitoa (Notion-3: Routine revascularization with percutaneous coronary intervention in patients with coronary artery disease undergoing transcatheter aortic valve implantation – the Nordic Aortic Valve Intervention-3 Trial)