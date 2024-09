Ville Niinistö: Ympäristövastuuta laiminlyömällä ei enää tehdä bisnestä

Niinistön mukaan on selvää, että kansainväliset sijoittajat haluavat kohdentaa rahansa kestäviin kohteisiin.



– Pääviesti, jota olen kuullut europarlamentissa kansainvälisten sijoittajien odottavan, on se, että he haluavat sijoittaa rahansa ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin. Ilmastokriisin ja luontokadon olosuhteissa se on paitsi vastuullista myös rahan tuottavuuden kannalta turvallisinta, sillä maailmantalous siirtyy kovaa vauhtia hiilineutraaleihin ja ympäristökestäviin ratkaisuihin. Tässä suomalaisen metsätalouden laiminlyönnit sahaavat pahasti alan omaa oksaa. Puhe biotaloudesta ilmastokriisin ratkaisuna voi olla uskottavaa vain, jos alan vaikutuksia luontoon ja hiilinieluihin korjataan merkittävästi positiivisemmaksi. Muuten metsäala tulee näkemään ongelman taseviivansa alla, Niinistö korosti.



Niinistö kirkasti puheessaan sitä, miten raakut eli jokihelmisimpukat ovat hyvä esimerkki luonnon herkkyydestä ja siitä, miksi luonnon monimuotoisuutta on suojeltava.

– Nämä satoja vuosia elävät eläimet ovat monimuotoisen joen avainlaji, laji joka siivilöi vettä puhtaaksi muita lajeja varten mutta joka ei voi elää ilman vaelluskaloja ja puhdasta elinympäristöä. Raakkujen elinympäristöt ovat juuri keskeisimpiä EU:n ennallistamisasetuksen Suomessa esille nostamia elinympäristöjä, joissa pitäisi ennallistamistyötä tehdä. Siksi metsätalouden laiminlyönti osuu kipukohtaan: metsien käyttö pilaa vesistöjä, yhä Suomessa, eikä sellaista oikeutta sillä voi olla. Metsätalouden vesistöpäästöt on esimerkki siitä, että luontovastuussa ei ole kyse puuttumisesta maanomistajien oikeuksiin vaan puuttumisesta yhden laiminlyöntiin yhteisen kansallisen luontopääoman mutta myös toisten maanomistajien omaisuuden kustannuksella, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan raakkutapauksessa on kyse yksittäistä esimerkkiä suuremmasta kysymyksestä.



– On suoranaista barbaarisuutta näiltä metsätalouden toimijoilta lyhytaikaisen ahneuden nimissä sivuuttaa raakkujen suojelu. Kyse on rikoksesta, mutta myös laajemmasta kysymyksestä: alan käytännöt eivät selvästi arvosta riittävästi luonnonsuojelua, jos suositukset ja lait eivät suunnittelutyössä tule laiminlyöntien tai tahallisuden takia toteutumaan. Siksi lakeja on myös kiristettävä: suojakaistat on saatava lakiin ja valvontaa on tehostettava, Niinistö summasi.

Varsinais-suomalainen Ville Niinistö tarttui puheessaan myös Turussa paljon puhuttavaan aiheeseen: Saaristomeren rehevöitymiseen ja vesiensuojeluun.



– Sen osalta Orpon hallitus on pettänyt kokoomuksen vaalipuheet: hallitus vastusti ennallistamisasetusta, vaikka se auttaa eniten juuri vesiensuojelussa. Vesiensuojelun rahoitusta on leikattu kolmasosaan aiemmasta, vaikka Saaristomeren erillisellä ohjelmalla yritetään napsia suosiopisteitä. Saaristomeren suojelu edellyttää kokonaisvaltaista panostusta maatalouden ravinnepäästöjen leikkaamiseen sekä riittävää rahoitusta herkkien rannikkovesien ja jokien ennallistamistyöhön. Suojakaistat, ravinteita sitovat viljelymenetelmät ja kosteikkovelvoitteet tarvitaan lakiin myös maatalouden suuren kuormituksen alueille - tietysti riittävää korvausta vastaan. Tätä sitoutumista emme ole hallitukselta nähneet, Niinistö sanoi.



Toisena teemanaan Ville Niinistö nosti esille Venäjän tulevaisuuden. Niinistö on aloittamassa työtään europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtajana.



– Elämme nyt maailmassa, jossa autoritäärinen hallitsemismalli haastaa demokratiaa systemaattisesti. Putinin sotapolitiikka ja hyökkäys Ukrainaan on haastanut koko euroopalaisen demokratian tulevaisuuden, venäläinen sotatalous on nyt täydessä vauhdissa. Ukrainaa on nyt tuettava kaikin mahdollisin tavoin ja Venäjän taloudellista eristämistä on syvennettävä, jotta sotapolitiikan varjo väistyy tulevaisuudesta, Niinistö painotti.

Niinistön mukaan on tärkeää, että Suomi säilyy sisäisesti vahvana demokratiana, sillä näköpiirissä ei ole tilannetta, jossa Suomen suhde Venäjään voisi palautua normaaliksi.

– Silti Putinin imperiumiajattelu on venäläisen eliitin laajasti jakamaa: en näe sellaista tulevaisuutta, jossa Venäjän poliittisen eliitin itseymmärrys omasta asemastaan maailmassa kunnioittaisi sen naapurivaltioiden täyttä suvereeniutta ja oikeutta tehdä omia päätöksiään. Venäjän opposition ja demokraattisten voimien asemaa on tuettava ja heitä on kuunneltava Euroopassa. Venäjän sisäistä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion surkeaa tilaa on nostettava esille, jotta vaihtoehtoinen tulevaisuus Venäjälle olisi mahdollista. Silti samaan aikaan Putinin ote Venäjällä on vain tiukentunut. Ei ole näköpiirissä sellaista tulevaisuutta, jossa suhteemme itänaapuriimme Venäjään voisi palautua normaaliksi ja hyväksi rajanaapuruudeksi, Ville Niinistö varoitti.