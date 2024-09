Novellikokoelma kuvaa mieltä ja sen syvimpiä ulottuvuuksia

Risha Otvan novellikokoelma Voiko utua koskettaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

”Hän pyöritti kukan vartta etusormen ja peukalon välissä ja unohtui hetkessä Ilmarin mustiin ja pohjattomiin silmiin. Ne johdattivat Eglen hänen tuntemattomaan sisimpäänsä, missä oli Eglen piilopaikka. Siellä ei ollut kahta erillistä ihmistä, ikäeroa, ei vähä-älyistä raavasta miestä tai kummallista vetäytyvää lasta. Siellä kohtasi itsensä se maailma, joka oli jakautunut kahteen ihmiseen ja yhdistyi näiden kohdatessa.”



Lapset ja lapsen mieli nousevat esiin useissa novelleissa: novelleissa käsitellään lasten mielikuvitusta, suhdetta eläimiin sekä aikuisiin ja heidän luomiinsa normeihin.



Kirjan päättävä novelli Kapia herättää kylmiä väreitä. Novellissa nuorelle naiselle melontapalveluita tarjoava henkilö tiivistää hyvin novellikokoelman sisältöä letkautuksellaan:

- Luonnonvoimat, yhtä hyvin kuin luonnottomatkin, on syytä ottaa huomioon kokeneenkin melojan.



Risha Otva on Kymenlaaksossa 1950-luvulla syntynyt ja Etelä-Karjalassa kasvanut, sosiaali- ja kasvatusalan toisinajattelijaksi itseään kutsuva kasvatusalan ammattilainen, jonka suonissa virtaa sekä inkeriläistä että tataariverta. Elämäntyönsä hän on tehnyt useissa erilaisissa kasvatusalan tehtävissä enimmäkseen Päijät-Hämeen alueella kokeiltuaan sitä ennen monia ansaintamahdollisuuksia esim. käsityön- ja palvelualan ammateissa. Nykyään hän asuu Päijät-Hämeessä ja on maadoittanut itsensä sen kulttuurimaisemaan. Kirjoittaminen on ollut hänen elämäntapansa lapsuudesta asti. Otvan tekstejä on julkaistu aikaisemmin lehdissä ja antologioissa 1960-luvulta lähtien.

OTVA, RISHA : Voiko utua koskettaa

200 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524170109

Ilmestymisaika: Syyskuu 2024

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus