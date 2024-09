Vauhdikas lastenkirja Mikki-kissan kesäseikkailusta

Helena Hieta-Heikuraisen lastenkirja Mikki-kissan hurja kesä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Lämpimänä keväisenä yönä Mikki-kissa kaipaa jotain muuta kuin purjehdusmatkaa perheensä kanssa. Vapautta! Ihan omaa lomaa, villinä ja vapaana. Niinpä se päättää antaa omistajilleen opetuksen ja karkaa veneestä rantakallioille. Pieni loma venyy koko kesän mittaiseksi seikkailuksi, josta ei käänteitä ja haasteitakaan puutu.



Mikki-kissan hurja kesä perustuu tositapahtumiin. Kirjailija Helena Hieta-Heikurainen on kirjoittanut tarinan perhekissansa Mikin karkumatkasta saduksi kaikille lapsille. Kuvituksen on tehnyt Helenan kahdeksanvuotias tyttärentytär Julia Garcia-Heikurainen.



Helena Hieta-Heikurainen (s. 1952) on Tammisaaren sairaalasta eläköitynyt naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri. Hän on kirjoittanut uransa aikana useita lääketieteellisiä julkaisuja. Mikki-kissan hurja kesä on hänen ensimmäinen lastenkirjansa.

HIETA-HEIKURAINEN, HELENA : Mikki-kissan hurja kesä

39 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789527584361

Ilmestymisaika: Syyskuu 2024

