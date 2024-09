Suomi palasi palkintokorokkeelle maailman suurimmassa ammattitaitokilpailussa

Maailman suurin ammattiosaamisen tapahtuma WorldSkills päättyi sunnuntaina Ranskan Lyonissa. Kahden vuoden välein järjestettävään kilpailuun osallistui Suomesta 22 nuorta, jotka ovat omien alojensa ja ammattiensa huippuammattilaisia.

Suomen joukkueelle hopeamitalin toi Toivo Särkkinen, joka kilpaili Chemical Laboratory Technology -lajissa. Kilpailussa hänen tuli muun muassa valmistella liuoksia ja käsitellä näytteitä sekä suorittaa mittauksia erilaisilla analyysilaitteilla. Työ tuli tehdä lyhyessä ajassa mahdollisimman täydellisesti. Kisatehtävät olivat salaisia, ja kilpailijat saivat ne nähdäkseen vasta kilpailun alkaessa.

Lisäksi 11 suomalaiskilpailijaa sai Medallion for Excellence -tunnustuksen oman lajinsa keskitasoa paremmasta suorituksesta. Mitalit eivät ole itsestäänselvyys korkeatasoisessa WorldSkills-kilpailussa, johon osallistui 1400 kilpailijaa 69 maasta. Suomen edellinen mitali WorldSkills-kilpailussa tuli niin ikään Chemical Laboratory Technology -lajiin vuonna 2019. Vuonna 2022 järjestetyissä WorldSkills-kilpailuissa Suomi jäi ilman mitaleita.

”Olemme ylpeitä kaikista näistä 22 nuoresta. He lähtevät täältä entistä kokeneempina ja parempina ammattilaisina tekemään merkityksellistä työtä omilla aloillaan”, sanoo Skills Finlandin toiminnanjohtaja Maria Ekroth.

”Suomen joukkueen tulos on erinomainen. WorldSkills-kilpailun taso on äärimmäisen korkea, joten mitalin lisäksi myös oman lajin keskitasoa paremmasta suorituksesta saatava Medallion for Excellence on merkittävä tunnustus huippuosaamisesta”, Ekroth jatkaa.

Suomen joukkue palaa kotimaahan maanantai-iltana.

Suomen joukkueen tulokset

Hopeaa

Laboratory Technology: Toivo Särkkinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Medallion for Excellence

Restaurant Service: Melina Rintamäki , Turun ammatti-instituutti TAI

, Turun ammatti-instituutti TAI Cooking: Jasper Juutinen , Turun ammatti-instituutti TAI

, Turun ammatti-instituutti TAI Pâtisserie and Confectionery: Erika Ukkonen, Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon ammattiopisto Plumbing and Heating: Mikko Motin , Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Car Painting: Matias Tiri , OSAO

, OSAO Beauty Therapy: Mirva Alasjärvi , Luksia

, Luksia Web Technologies: Eeli Grén, Saimaan ammattiopisto Sampo

Saimaan ammattiopisto Sampo 3D Digital Game Art: Lari Rouvinen, Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto CNC Milling: Aapo Paunonen, Savon ammattiopisto

Savon ammattiopisto Welding: Teemu Laitinen, Savon ammattiopisto

Savon ammattiopisto Graphic Design Technology: Daniel Kytönen, Careeria

Ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills Lyon 10.–15.9.2024