Trumpin jatkuva vetovoima: Syvästi jakautuneen Amerikan analyysi professorin silmin

Mikä selittää Donald Trumpin jatkuvan vetovoiman? Miksi Trumpia ja hänen politiikkaansa samalla inhotaan ja pelätään niin intohimoisesti? Miksi Yhdysvalloista on tullut äärimmäisen syvästi jakautunut, sisällissodan kynnyksellä hoippuva kansakunta, jossa puolet kansalaisista kokee Trumpin ainoaksi toivokseen - ja toiset pitävät häntä kannattajineen kaiken hyvän ja edistyksellisen suurimpana uhkana.



Trumpista on tullut itseään suurempi symboli ja ukkosenjohdatin, jonka kautta käsitellään kaikkia oman aikamme suuria kysymyksiä - maahanmuutosta, rasismista, oikeistopopulismin noususta ja demokratian tilasta sananvapauden, oikeusvaltion, markkinatalouden ja kansainvälisen järjestyksen tulevaisuuteen.



Trumpin Amerikka on uusimpaan tutkimustietoon pohjaava, vertaansa hakeva tietopaketti Trumpin presidenttikaudesta jälkimaininkeineen sekä analyysi siitä, mitä Yhdysvalloissa on oikeasti tapahtumassa. Maata raastavissa kulttuuri- ja arvosodissa ottavat yhteen kaksi hyvin erilaista ”pyhien arvojen” kokoelmaa eli käsitystä ihmisarvoisesta elämästä ja hyvän yhteiskunnan luonteesta. Arvoista, tunteista, uskosta ja identiteeteistä on tullut ensisijaisia jakolinjan kummallakin puolella, ja niiden pohjalta käydään lakkaamatonta ja raastavaa taistelua yhteiskunnallisesta ylivallasta. Sama polarisaatio on käynnissä muuallakin, joten Trumpin Amerikan ymmärtäminen auttaa varautumaan tulevaan myös sen rajojen ulkopuolella, mukaan lukien Suomessa.



Kirjan kirjoittaja, Suomen johtaviin Yhdysvaltain-asiantuntijoihin kuuluva Markku Ruotsila on dosentti Helsingin ja Tampereen yliopistoissa sekä LCC International Universityn professori, joka on väitellyt tohtoriksi Cambridgen yliopistosta ja toiminut tutkijana myös Oxfordin, New Yorkin ja Stanfordin yliopistoissa. Hänen aiempiin teoksiinsa kuuluvat muun muassa Sydänmaiden kapina (2018), Fighting Fundamentalist (2016), Uskonnollinen vasemmisto Yhdysvalloissa (2014) ja Yhdysvaltain kristillinen oikeisto (2008).

