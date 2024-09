Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määriin ja myöntämisen perusteisiin muutoksia 1.10.2024 alkaen

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat sosiaalihuoltoon kuuluvia, tilapäisiksi tarkoitettuja taloudellisia tukia, joilla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo, kun perustoimeentulotuki ei riitä. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997.) Perustoimeentulotuki on Kansaneläkelaitoksen vastuulla, täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää hyvinvointialueen sosiaalihuolto.

Asiakkaan tulee ensin selvittää oikeutensa Kelan perustoimeentulotukeen. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve arvioidaan ja ratkaistaan asiakkaan henkilö- ja perhekohtaisen elämäntilanteen ja taloudellisen tilanteen perusteella.

Uudet myöntämisen perusteet ja euromäärät tulevat voimaan 1.10.2024 alkaen

Myönnettävä toimeentulotuki muuttuu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Välttämättömät kodin hankinnat: perheen koosta riippuen enintään 300–1000 euroa (aiemmin 500–1400 euroa).

Lasten harrastusmenot 400 euroa/vuosi (aiemmin 600 euroa/vuosi).

Erityisruokavaliosta aiheutuvat kustannukset 50 euroa/kuukausi (aiemmin 70 euroa/kuukausi).

Välttämättömät ja kohtuulliset hautauskulut myönnetään eriteltyinä: esimerkiksi arkku enintään 700 euroa, uurna enintään 100 euroa (aiemmin myönnetty kokonaissumma on ollut enintään 1500 euroa).

Apuvälineisiin ja terveysjalkineisiin ei myönnetä enää täydentävää toimeentulotukea, vaan asiakkaan tulee saada apuvälineet terveydenhuollosta silloin, kun terveydenhuolto katsoo ne asiakkaalle välttämättömiksi.

Euromäärien lisäksi myöntämisen perusteita on tarkennettu. Myöntämisen perusteiden tarkoituksena on taata hyvinvointialueen asukkaille yhdenvertainen käytäntö toimeentulotukilakia sovellettaessa.

Odotettavissa on, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrä kasvaa. Täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen käytettävissä oleva euromäärä Pohteella ei kuitenkaan lisäänny samassa suhteessa, joten myönnettäviä euromääriä on pienennetty. Euromääriä on suhteutettu myös muiden hyvinvointialueiden myöntämiin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määriin.

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisen perusteet ja ohjeet tuen hakemiseen

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki (Pohde.fi)