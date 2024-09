SuPer asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä 17.9.: Koulutettu ammattilainen on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaja

Lähi- ja perushoitajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon nimikesuojattuja ammattihenkilöitä ja sosiaali- ja terveydenhuollon suurin ammattiryhmä. - Koulutettu ammattilainen on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaja, Inberg muistuttaa.

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään nyt kuudennen kerran. - Päivää vietetään Suomessa asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä, koska haluamme Suomessa nostaa esiin myös sosiaalihuollon eli asiakasturvallisuuden näkökulman potilasturvallisuuden lisäksi, huomauttaa Inberg.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on tunnistaa asiakas ja potilas luotettavasti. Tunnistamisella tarkoitetaan niitä keinoja, joilla varmistetaan, että oikea henkilö saa oikean palvelun ja hoidon. Tunnistaminen on turvallisen hoidon, hoivan ja palvelun perusta ja olennainen osa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Virheellisen tunnistamisen on katsottu olevan juurisyynä useisiin vaaratapahtumiin. Esimerkiksi yksi lääkitysturvallisuuteen merkittävästi vaikuttava tekijä on potilaan tunnistaminen. On arvioitu, että jopa 10 prosenttia ilmoitetuista lääkehoidon vaaratapahtumista liittyy potilaan tunnistamisessa tapahtuneeseen virheeseen. - Lähi- ja perushoitajan rooli ja merkitys tunnistamisen varmistamisessa on merkityksellinen ja olennainen, toteaa Päivi Inberg.

Toukokuun alussa voimaan tullut asetus rokotuksista antaa lähi- ja perushoitajille oikeuden täysi-ikäisen rokottamiseen koulutuksen ja osaamisen varmistuksen jälkeen. - Terveydenhuollon ammattihenkilöinä he ovat luotettavia ammattilaisia rokottamaan, kertomaan rokotteiden turvallisuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. He ohjaavat, sitouttavat ja seuraavat lääkehoidon vaikutuksia työssään päivittäin. Se varmistaa ja nopeuttaa mm. kausirokotteiden oikea-aikaista saamista, lieventää henkilöstöpulaa ja lisää alan vetovoimaa, Inberg kertoo.

Lähi- ja perushoitajilla on ammattinsa ja osaamisensa myötä mahdollisuus jatkaa hoidon tarpeen arviointeja perusterveydenhuollossa elokuun 2027 loppuun saakka. - Onko tätä mahdollisuutta hyödynnetty riittävästi ja tulisiko lähihoitajan vahvaa osaamista päinvastoin jatkossa lisätä eikä heikentää lainsäädännöllä? SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kysyy.

Inberg muistuttaa kaikkien ammattiryhmien täysipainoisen hyödyntämisen ja riittävien resurssien turvaamista varmistaessamme asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä asiakkaiden ja potilaiden oikeutta turvalliseen ja laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. - On huolehdittava ja varmistettava, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi keskittyä osaamistaan vastaavaan työhön. Tämä edellyttää muun muassa riittäviä resursseja avustaviin ja tukipalvelutehtäviin, kuten toimistotehtäviin, siivoukseen, pyykkihuoltoon ja ateriahuoltoon.

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

